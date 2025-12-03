Soutenir l’œuvre de rénovation et de développement du Laos

Le membre du Politburo et chargé de la Permanence du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam, Trân Câm Tu, a reçu mercredi 3 décembre à Hanoï le vice-secrétaire du Comité du Parti de la province lao de Salavan, Padeumphone Sonthany qui est au Vietnam pour un séjour d’études et d’échanges thématiques.

>> Renforcement de la coopération en matière d'édification du Parti

>> Le Vietnam demeure un grand ami et un camarade fidèle du Laos

>> Hanoï et Vientiane poursuivent leur coopération étroite et durable

>> La visite d'État du secrétaire général Tô Lâm contribue à promouvoir les liens bilatéraux

Photo : VNA/CVN

Ce déplacement intervient peu après la visite d’État réussie du secrétaire général Tô Lâm, au Laos, où il a assisté aux célébrations du 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos et coprésidé la réunion annuelle de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL).

Trân Câm Tu a souligné que la visite du secrétaire général du PCV, organisée pour coïncider avec le 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos et le 105e anniversaire de la naissance du président Kaysone Phomvihane, revêtait une profonde signification historique, politique et humaniste. Elle offrait l’occasion de se remémorer les luttes ardues mais glorieuses du peuple lao, et de réaffirmer son engagement indéfectible envers l’indépendance et son esprit d’unité inébranlable.

Il a félicité le Laos pour ses réalisations majeures et globales au cours des cinq dernières décennies d’édification nationale et des quatre dernières décennies de rénovation, soulignant la préparation minutieuse du prochain XIIe Congrès national du PPRL, gage de solides fondements pour la prochaine phase de développement du pays.

Le Vietnam apporte toujours un soutien indéfectible à l’œuvre de rénovation et de développement du Laos, et se tient prêt à partager son expérience et à accorder la priorité absolue à l’assistance au Laos dans ses missions stratégiques durant ce nouveau mandat, a-t-il déclaré.

Selon le dirigeant vietnamien, les échanges réguliers, tant théoriques que pratiques, entre les deux partis à différents niveaux et sur un large éventail de sujets de fond sont essentiels. Ces rencontres témoignent non seulement des relations étroites et de confiance qui unissent les deux partis, mais servent également de plateforme pour partager les avancées théoriques et l’expérience pratique en vue de la construction d’un système politique rationalisé, capable de répondre aux nouveaux besoins de développement de chaque pays.

Il s’est réjoui de constater que la grande amitié traditionnelle, la solidarité spéciale et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos s’approfondissent dans de nombreux domaines, contribuant ainsi de manière significative à la stabilité politique, à la défense et à la sécurité nationales, au développement socio-économique et au rayonnement de chaque parti et de chaque nation.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam ne ménagera aucun effort, de concert avec le Laos, pour préserver et consolider cette relation loyale et durable et la transmettre aux générations futures, une tâche stratégique essentielle à la sécurité et au développement des deux pays, a-t-il affirmé.

Padeumphone Sonthany a félicité le Vietnam pour ses réalisations remarquables et historiques au cours des quatre décennies de rénovation, se disant convaincu que, sous la direction du PCV, le peuple vietnamien va enregistrer des succès encore plus importants dans son œuvre de rénovation, réasiliser les objectifs fixés dans la résolution du XIIIe Congrès national du PCV et organiser avec succès le XIVe Congrès national du PCV.

Saluant la relation spéciale et florissante entre le Laos et le Vietnam et les avantages concrets qu’elle apporte aux deux peuples, il s’est engagé à s’imprégner pleinement des conseils des dirigeants vietnamiens et à faire tout son possible pour maintenir, cultiver et transmettre ce lien unique aux générations futures.

VNA/CVN