Sortir (du 1ᵉʳ au 30 novembre 2025)

>> Sortir (du 13 au 25 octobre)

>> Sortir (du 18 octobre au 9 novembre)

>> Sortir (du 1ᵉʳ novembre au 28 décembre)

Semaine de l’éducation européenne 2025

Salon “Étudier en Europe”

Le 1er novembre, de 09h00 à 13h00

GEM Center, 8 rue Nguyên Binh Khiêm, quartier de Sai Gon, Hô Chi Minh-Ville

Le 2 novembre, de 09h00 à 13h00

The One Centre, 2 rue Chuong Duong Dô, quartier de Hông Hà, Hanoï

Journée Erasmus+ et Horizon Europe

Le 3 novembre de 8h30 à 17h00

InterContinental Hanoi Westlake,

5 rue Tu Hoa, quartier de Tây Hô, Hanoï

Organisée chaque année par la Délégation de l’Union européenne au Vietnam (UE), la Semaine européenne de l’éducation offre une occasion unique d’explorer les parcours d’études, de recherche et de carrière au sein de l’espace européen.

Plus de soixante universités de premier plan venues des quatre coins de l’Europe seront présentes pour présenter leurs formations, leurs programmes de bourses et les perspectives professionnelles qu’elles proposent.

Les visiteurs pourront bénéficier de conseils personnalisés aux stands d’information tenus par la Délégation de l’UE, les ambassades des États membres, le réseau des anciens étudiants européens ainsi que de nombreuses institutions éducatives renommées.

Des activités interactives et des rencontres avec des entreprises européennes implantées au Vietnam viendront compléter cette expérience, offrant aux jeunes vietnamiens un aperçu concret des opportunités d’avenir au sein d’un espace académique ouvert, innovant et multiculturel.

EXPOSITION

L’Intersection du Vietnam

Du 1ᵉʳ au 30 novembre

Ambassade de France au Vietnam,

57 rue Trân Hung Dao, quartier de Cua Nam, Hanoï

L’Ambassade de France au Vietnam et l’Institut français du Vietnam présentent “L’Intersection du Vietnam”, une exposition collective exceptionnelle organisée dans le cadre de Photo Hanoi’25.

L’événement met en lumière les œuvres de trois photographes français - Daniel Roussel, Gilbert Bertrand et Lily Franey - dont les liens profonds avec le Vietnam ont nourri leur regard et inspiré leur démarche artistique.

Les clichés de Daniel Roussel offrent une immersion rare dans le Vietnam des années 1980 à 1986, une période charnière où le pays redéfinissait son identité. Correspondant du journal L’Humanité, il a su capter avec humanité la vie quotidienne et les luttes du peuple vietnamien, créant ainsi une archive sensible empreinte de respect et d’admiration.

Les photographies en noir et blanc de Gilbert Bertrand, prises alors qu’il travaillait au Centre culturel français de Dà Lat et de Saïgon entre 1970 et 1975, constituent un témoignage précieux d’une époque tumultueuse. Non professionnel mais passionné, il a saisi des instants historiques d’une authenticité bouleversante. Longtemps restées inédites, ses images sont aujourd’hui reconnues pour leur force artistique et leur valeur documentaire.

Enfin, Lily Franey nous plonge dans le Vietnam de la reconstruction, qu’elle a photographié dès 1987 au cours de ses missions avec le Secours populaire français. Ses œuvres, empreintes d’énergie et d’espoir, célèbrent la solidarité et la dignité d’un peuple tourné vers l’avenir.

“L’Intersection du Vietnam” dépasse le cadre d’une simple exposition photographique : c’est un voyage émotionnel, une rencontre entre mémoire et renaissance, où chaque image devient un fragment d’histoire et un hommage à la résilience d’une nation.

DT/CVN