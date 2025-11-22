Solidarité : le Front de la Patrie soutient Lâm Dông, Khanh Hoà, Dak Lak et Gia Lai

À la suite des graves inondations survenues à Lâm Dông, Khanh Hoà, Dak Lak et Gia Lai, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a décidé, le 22 novembre, d’accorder une aide d’urgence de 80 milliards de dôngs (environ 3 millions de dollars), répartie équitablement à raison de 20 milliards par province pour soutenir la reconstruction.

Face aux lourds dégâts provoqués par les récentes inondations dans les provinces de Lâm Dông, Khanh Hoà, Dak Lak et Gia Lai, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a décidé, le 22 novembre, d’allouer une aide d’urgence de 80 milliards de dôngs (environ 3 millions de dollars), répartie équitablement à hauteur de 20 milliards par localité pour les travaux de reconstruction.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, Trân Câm Tu, membre permanent du Secrétariat, a remis l'aide financière aux autorités et à la population de la province de Khanh Hoa, soulignant que ces fonds proviennent de la solidarité des compatriotes à travers tout le pays.

Dans le même temps, Bùi Thi Minh Hoài, présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a apporté le soutien financier à la province de Lâm Dông, tandis que le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh et le ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, ont respectivement remis les aides aux provinces de Dak Lak et de Gia Lai.

Selon les statistiques au 22 novembre, l’ensemble du système du Front de la Patrie a mobilisé plus de 2.800 milliards de dôngs pour soutenir les sinistrés, dont plus de 1.400 milliards enregistrés via le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam grâce aux contributions de grandes entreprises et de diverses collectivités.

Dans un esprit d’urgence, neuf vagues de distribution ont déjà été effectuées, totalisant près de 678 milliards de dôngs alloués à 23 localités les plus touchées par les intempéries.

En parallèle, Hô Chi Minh‑Ville a manifesté un soutien appuyé envers la province de Khanh Hoà, matérialisé par la remise de 50 milliards de dôngs par le secrétaire du Comité du Parti de la ville, Trân Luu Quang, lors de sa mission sur place.

Cette solidarité financière s’accompagne d’un déploiement logistique et humain important : une équipe de 50 médecins est arrivée à Nha Trang, et des milliers de gilets de sauvetage, des médicaments et des tonnes de produits de première nécessité ont été acheminés rapidement par les autorités municipales, les entreprises et des organisations religieuses de la mégapole du Sud.

Plus précisément, dans la nuit du 21 novembre, l’antenne du Comité du Front de la Patrie du Vietnam à Hô Chi Minh‑Ville a reçu 15 tonnes de marchandises - vêtements, couvertures, moustiquaires et produits de première nécessité - qu’elle a immédiatement acheminées pour venir en aide aux populations du Centre frappées par les inondations.

Le 22 novembre, cette antenne a également ouvert plusieurs points de collecte pour soutenir les sinistrés des provinces du Centre.

