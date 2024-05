Simplifier les procédures de mise en œuvre des projets de logements sociaux

Une réunion nationale hybride consacrée au projet de décret relatif à la gestion et au développement des logements sociaux s’est tenue dans la matinée du 27 mai.

Photo : VNA/CVN

Lors de cette réunion, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a demandé au ministère de la Construction de collaborer avec les autres organismes compétents pour simplifier les procédures de mise en œuvre des projets de logements sociaux, notamment plusieurs critères, conditions et procédures de location et d'achat.

Le vice-Premier ministre a également demandé au ministère de la Construction de collaborer avec le ministère des Finances et la Banque d'État pour étudier des mécanismes permettant de mobiliser et d'utiliser des ressources pour le développement des logements sociaux de manière unifiée et ciblée.

Selon un rapport du ministère de la Construction, le projet de décret, qui comprend sept chapitres, 78 articles, fournit des orientations détaillées sur 18 contenus de la Loi sur les logements de 2023 concernant les logements sociaux.

VNA/CVN