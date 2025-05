Science, technologie et innovation au cœur du processus de développement national

Dans le cadre de l’industrialisation et de la modernisation du pays, le Parti a toujours affirmé de manière cohérente que la science et la technologie constituent une priorité nationale, étant un moteur essentiel pour promouvoir un développement rapide et durable.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

La Résolution n°57-NQ/TW marque une étape stratégique, réaffirmant le rôle clé de la science, de la technologie et de l’innovation dans le développement socio-économique du Vietnam.

Conscient de l’importance de cette Résolution, le secrétaire général Tô Lâm préside la Commission centrale de pilotage pour le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique. En seulement quelques semaines, de fin janvier à début mars 2025, le leader du Parti a présidé deux réunions de cette Commission.

Cela témoigne clairement du fait que le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique sont placés au rang de priorité absolue, une exigence pressante pour permettre au Vietnam de tirer pleinement parti des opportunités et de surmonter les défis actuels.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que l’année 2025 constitue une étape initiale décisive, marquant l’orientation et la feuille de route pour la mise en œuvre des politiques et initiatives visant à concrétiser la Résolution n°57-NQ/TW, jetant ainsi les bases d’un développement durable et efficace pour les années suivantes.

C’est pourquoi, au cours du deuxième trimestre 2025 et pour la période à venir, il a demandé d’associer étroitement la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW à la réorganisation du système administratif, en particulier au niveau des autorités locales, conformément à l’esprit de la Résolution n°18-NQ/TW et aux directives du Comité central et du Bureau politique.

Cette réorganisation devra s’appuyer sur le renforcement de l’application des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, afin de garantir un appareil administratif allégé, fonctionnant de manière efficiente, cohérente et performante.

Le haut dirigeant du Parti a insisté sur l'impératif de construire et de finaliser les infrastructures et plateformes numériques, notamment le Centre national de données et les bases de données nationales sur les entreprises et le foncier. Il a également encouragé le développement des zones de haute technologie et des technologies stratégiques telles que l’intelligence artificielle, les mégadonnées et les semi-conducteurs.

Son plaidoyer a porté sur la mise en place d’une bourse d’échange technologique et sur l'adoption et la généralisation rapides des produits et solutions scientifiques et technologiques, ainsi que des outils de transformation numérique éprouvés.

Le projet de budget pour 2025 prévoit d’allouer au moins 3 % des dépenses publiques au développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, avec l’ambition de porter progressivement cette part à 2% du PIB dans les cinq prochaines années.

Le pays entend poursuivre le développement d’un réseau de centres de recherche, d’expérimentation et de laboratoires nationaux clés, en privilégiant les technologies stratégiques. Des mécanismes et politiques de soutien seront mis en œuvre pour stimuler l’engagement des acteurs individuels et organisationnels dans ces domaines.

Le perfectionnement du cadre institutionnel, ainsi que la création d’un fonds d’investissement pour le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, devront impérativement être achevés au cours du deuxième trimestre 2025.

L’intelligence artificielle : une technologie de pointe à caractère révolutionnaire

Le secrétaire général Tô Lâm a donné pour directive de construire et de finaliser les infrastructures et plateformes numériques, en assurant une couverture nationale du réseau mobile à large bande 5G, couplée à une accélération du déploiement d’Internet par satellite. Il a également exigé la mise en service rapide du Centre national de données.

Parallèlement, il a identifié l’intelligence artificielle comme une technologie de pointe à caractère révolutionnaire. Il a demandé l’élaboration et la promulgation en urgence d’une Liste des technologies stratégiques, à achever d’ici le deuxième trimestre 2025.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le secrétaire général a aussi ordonné de concentrer les efforts sur la recherche et le développement des technologies de base et de produits de puces spécialisées de nouvelle génération, à travers des investissements dans des centres de recherche dédiés aux technologies fondamentales dans le domaine des semi-conducteurs, avec un accent mis sur les puces d’intelligence artificielle (puces AI) et les puces pour l’internet des objets (puces IoT).

Il a appelé à la mise en place de mécanismes de soutien favorisant le partage et l’usage commun d’infrastructures telles que les laboratoires et centres de recherche.

Photo : VNA/CVN

D’ici le deuxième trimestre 2025, la Stratégie nationale sur les données devra être révisée et mise à jour. Et au troisième trimestre 2025, tous les processus opérationnels internes, les dossiers, documents ainsi que les résultats du traitement des procédures administratives dans les domaines liés aux citoyens, aux entreprises et à l’administration publique devront être entièrement numérisés.

L’objectif est de réutiliser 100% des données numérisées, afin de réduire au maximum les procédures administratives et les coûts de conformité pour les citoyens et les entreprises.

Le Secrétaire général a exigé que plusieurs logiciels applicatifs soient déployés dès l’année 2025 dans le cadre de la gestion publique et au service des citoyens et des entreprises.

Parmi ces mesures figurent : l’achèvement de 61 fonctionnalités sur la plateforme VNelD, destinées à favoriser le développement socio-économique, l’innovation et la lutte contre la criminalité ; l’élargissement du portail de contrôle automatisé aux frontières, en y intégrant des technologies de pointe dans l’ensemble des aéroports et ports d’entrée ; la mise en place du système de péage électronique sans arrêt dans les gares routières et parkings urbains, ainsi que l’évaluation de son efficacité afin d’améliorer la gestion du trafic et de promouvoir la civilité urbaine.

Développement des ressources humaines

Concernant le développement des ressources humaines, le Comité du Parti auprès du gouvernement a ordonné l’élaboration de mécanismes et de politiques pour attirer et former des talents de haut niveau dans les secteurs de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique.

Il a également chargé les universités de renforcer leur enseignement dans ces domaines clés et d’explorer des collaborations avec les centres de recherche et les entreprises.

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé avec conviction : "Seules la science, la technologie et l’innovation nous donneront les moyens de rattraper notre retard, de progresser au même rythme, de réaliser des percées et de surpasser nos propres limites ainsi que celles du reste du monde".



Ainsi, pour concrétiser les objectifs de la Stratégie de développement national 2021-2030, en perspective des centenaires de la fondation du Parti et du pays, des percées sont impératives, notamment dans le développement scientifique, technologique, l’innovation et la transformation numérique.

C’est la voie privilégiée pour réaliser des bonds en avant et réduire l’écart avec les nations avancées, une condition essentielle et une opportunité unique pour que le Vietnam devienne un pays prospère et puissant.

VNA/CVN