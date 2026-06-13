Salade de bœuf à l’herbe du tigre

Fraîche, légère et nutritive, la salade de bœuf à l’herbe du tigre ( Centella asiatica , rau má en vietnamien) est l’alliée parfaite des vagues de chaleur. Ce plat joue subtilement sur les textures, associant le fondant du bœuf au croquant vivifiant de la plante. Rehaussée par une sauce aigre-douce savoureuse et des herbes aromatiques fraîches, elle offre en bouche une expérience d’une grande délicatesse.

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Pour 2 personnes

Préparation : 45 minutes

Réalisation : 10 minutes

Ingrédients

- 400 g de bœuf

- 100 g d’herbe du tigre

- 1 oignon

- 1 carotte

- 3 gousses d’ail

- 1 piment corne

- 6 kum-kouats

- Quelques feuilles de menthe verte

- Un peu de cacahuètes grillées

- Un peu d’oignons frits

- Assaisonnement : sauce soja, huile, sauce à l’huître, nuoc mam (saumure de poisson), sucre, sauce au piment, poivre moulu

* Sauce aigre-douce

- Mettre dans un bol 2 cuillères à soupe (c.à.s.) de sucre, 3 c.à.s. de nuoc mam, 1 c.à.s. de sauce au piment et 1,5 c.à.s. de jus de calamondin.

- Ajouter le piment corne finement haché (ajuster la quantité selon le niveau de piquant souhaité). Mélanger jusqu’à dissolution complète du sucre et obtention d’une sauce homogène.

Préparation

- Laver 400 g de bœuf dans de l’eau légèrement salée avec du gingembre écrasé. Égoutter, sécher puis couper la viande en fines tranches.

- Trier l’herbe du tigre, la laver plu-sieurs fois à l’eau claire puis l’égoutter. Éplucher la carotte puis la râper en julienne. Éplucher l’oignon puis le couper en fines lamelles. Préparer un saladier d’eau glacée.

- Faire tremper la carotte râpée et l’oignon pendant environ 15 minutes afin de réduire leur saveur piquante et d’augmenter leur croquant. Égoutter soigneusement.

- Mettre le bœuf émincé dans un saladier. Ajouter 1/2 c.à.s. d’ail haché, 1 c.à.s. de sauce soja, 1 c.à.s. d’huile (pour attendrir la viande), 1 c.à.s. de sauce à l’huître et 1/2 cuillère à café de poivre moulu. Mélanger soigneusement.

- Laisser mariner pendant au moins 30 minutes afin que la viande absorbe les saveurs.

Réalisation

- Faire chauffer une poêle avec 1 c.à.s. d’huile. Faire revenir le reste de l’ail haché jusqu’à ce qu’il dégage son parfum. Ajouter le bœuf mariné.

- Faire sauter à feu vif pendant un peu plus d’une minute, jusqu’à ce que la viande soit juste cuite. Retirer immédiatement du feu afin de préserver sa tendreté et son moelleux.

* Mélanger la salade

- Préparer un grand saladier. Ajouter la carotte râpée, l’oignon émincé et l’herbe du tigre. Incorporer quelques feuilles de menthe verte. Ajouter tout le bœuf sauté. Verser la sauce par-dessus.

- Mélanger délicatement afin que tous les ingrédients s’imprègnent de la sauce sans abîmer les légumes. Ajouter les cacahuètes grillées et les oignons frits. Mélanger légèrement une dernière fois.

Nguyên Thành/CVN