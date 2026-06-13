Salade de bœuf à l’herbe du tigre

>> Anguilles sautées au rau ram
Pour 2 personnes
Préparation : 45 minutes
Réalisation : 10 minutes
Ingrédients
- 400 g de bœuf
- 100 g d’herbe du tigre
- 1 oignon
- 1 carotte
- 3 gousses d’ail
- 1 piment corne
- 6 kum-kouats
- Quelques feuilles de menthe verte
- Un peu de cacahuètes grillées
- Un peu d’oignons frits
- Assaisonnement : sauce soja, huile, sauce à l’huître, nuoc mam (saumure de poisson), sucre, sauce au piment, poivre moulu
* Sauce aigre-douce
- Mettre dans un bol 2 cuillères à soupe (c.à.s.) de sucre, 3 c.à.s. de nuoc mam, 1 c.à.s. de sauce au piment et 1,5 c.à.s. de jus de calamondin.
- Ajouter le piment corne finement haché (ajuster la quantité selon le niveau de piquant souhaité). Mélanger jusqu’à dissolution complète du sucre et obtention d’une sauce homogène.
Préparation
- Laver 400 g de bœuf dans de l’eau légèrement salée avec du gingembre écrasé. Égoutter, sécher puis couper la viande en fines tranches.
- Trier l’herbe du tigre, la laver plu-sieurs fois à l’eau claire puis l’égoutter. Éplucher la carotte puis la râper en julienne. Éplucher l’oignon puis le couper en fines lamelles. Préparer un saladier d’eau glacée.
- Faire tremper la carotte râpée et l’oignon pendant environ 15 minutes afin de réduire leur saveur piquante et d’augmenter leur croquant. Égoutter soigneusement.
- Mettre le bœuf émincé dans un saladier. Ajouter 1/2 c.à.s. d’ail haché, 1 c.à.s. de sauce soja, 1 c.à.s. d’huile (pour attendrir la viande), 1 c.à.s. de sauce à l’huître et 1/2 cuillère à café de poivre moulu. Mélanger soigneusement.
- Laisser mariner pendant au moins 30 minutes afin que la viande absorbe les saveurs.
Réalisation
- Faire chauffer une poêle avec 1 c.à.s. d’huile. Faire revenir le reste de l’ail haché jusqu’à ce qu’il dégage son parfum. Ajouter le bœuf mariné.
- Faire sauter à feu vif pendant un peu plus d’une minute, jusqu’à ce que la viande soit juste cuite. Retirer immédiatement du feu afin de préserver sa tendreté et son moelleux.
* Mélanger la salade
- Préparer un grand saladier. Ajouter la carotte râpée, l’oignon émincé et l’herbe du tigre. Incorporer quelques feuilles de menthe verte. Ajouter tout le bœuf sauté. Verser la sauce par-dessus.
- Mélanger délicatement afin que tous les ingrédients s’imprègnent de la sauce sans abîmer les légumes. Ajouter les cacahuètes grillées et les oignons frits. Mélanger légèrement une dernière fois.
Nguyên Thành/CVN