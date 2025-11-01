Réussir la mise en œuvre de la résolution du Comité du Parti de l’Assemblée nationale

Le membre du Politburo, secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale et président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a demandé samedi 1 er novembre que les ressources soient mobilisées au maximum pour la mise en œuvre réussie de la résolution du Comité du Parti de l’Assemblée nationale pour le mandat 2025-2030.

>> Le Vietnam vise une croissance d’au moins 8% en 2026

>> L'Assemblée nationale examine des lois en matière de défense et de cybersécurité

>> Cybersécurité, transformation numérique et industrie de la défense en débat à l’AN

Photo : VNA/CVN

Le législateur suprême a formulé cette demande en présidant une conférence consacrée à la diffusion et à la mise en œuvre de la résolution du premier Congrès du Comité du Parti de l’Assemblée nationale pour le mandat 2025-2030.

Il a évoqué les exigences fixées pour le Comité du Parti de l’Assemblée nationale, l’Assemblée nationale, le Comité permanent de l’Assemblée nationale, les organes de l’Assemblée nationale, ainsi que pour tous les membres, responsables et fonctionnaires du Parti, soulignant que l’Assemblée nationale doit faire œuvre de pionnière dans la levée des obstacles institutionnels, la création d’un environnement favorable aux citoyens et aux entreprises, et la promotion du développement socio-économique, jetant ainsi les bases d’une croissance à deux chiffres au cours des cinq prochaines années.

Soulignant l’importance cruciale de la mise en œuvre de la résolution, il a exhorté le Comité du Parti de l’Assemblée nationale à institutionnaliser rapidement la résolution et les conclusions du Comité central, du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti ; à mettre en œuvre la résolution avec détermination, selon un calendrier hebdomadaire, mensuel et trimestriel ; et à assurer un suivi régulier afin de lever rapidement les obstacles.

Trân Thanh Mân a insisté sur la nécessité d’une forte solidarité et d’un consensus au sein du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, exigeant des efforts concertés, déterminés et bien planifiés pour mobiliser toutes les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs et des tâches prévus par la résolution.

Il a insisté sur la nécessité de se concentrer sur la formation et le perfectionnement des cadres et des membres du Parti, en veillant à ce qu’ils possèdent l’intégrité, les compétences et les capacités requises pour assumer des responsabilités. Il a également souligné l’importance de prendre des mesures pour améliorer la qualité des personnes directement impliquées dans l’élaboration des lois et de former les jeunes.

Poursuivre les réformes profondes

Soulignant le rôle crucial des dirigeants, il a insisté sur le fait qu’ils doivent faire preuve d’un leadership fort, d’audace, de responsabilité et d’innovation pour mettre en œuvre efficacement les résolutions du Comité du Parti de l’Assemblée nationale dans leurs domaines respectifs.

Le Comité du Parti de l’Assemblée nationale doit poursuivre ses réformes profondes afin d’améliorer l’efficacité de l’inspection, du contrôle et de la discipline du Parti ; appliquer des règles strictes ; et intensifier la lutte contre la corruption et le gaspillage avec une détermination renforcée et des mesures plus impactantes, a-t-il déclaré.

Il a demandé la mise en œuvre rigoureuse de la résolution N°35 du Politburo relative au renforcement de la protection du fondement idéologique du Parti, ainsi qu’à la lutte contre les opinions erronées et hostiles dans le contexte actuel.

Parallèlement, il a demandé une coordination plus étroite entre le Comité du Parti de l’Assemblée nationale et les comités du Parti relevant du Comité central du Parti, notamment les comités du Parti du gouvernement et du Front de la Patrie du Vietnam, dans l’accomplissement de leurs missions.

Lors de cet événement, le secrétaire adjoint du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, Vu Hai Hà, a présenté les grandes lignes de la résolution du premier Congrès du Comité du Parti de l’Assemblée nationale et un plan d’action pour sa mise en œuvre. La résolution fixe sept objectifs concernant le leadership en matière de performance politique, cinq concernant le renforcement du Parti, ainsi que quatre axes de développement clés.

VNA/CVN