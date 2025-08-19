Résultats de la mise en œuvre du projet d'un million de logements sociaux fin juillet 2025

>> Prêts immobiliers aux jeunes : devenez prioritaires avant 35 ans
>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte des projets d'infratructure de Huê
|Infographie : VNA/CVN
Selon la Décision N°444/QD-TTg du 27 février 2025, les localités devront réaliser 995.445 logements sociaux sur la période 2025-2030, dont 100.275 rien qu’en 2025. Actuellement, le pays compte 692 projets de logements sociaux, représentant 633.559 appartements, dont 146 projets achevés, 144 en cours de construction et 402 ayant obtenu l’approbation d’investissement, soit 59,6% de l’objectif fixé d’ici 2030.
>> Prêts immobiliers aux jeunes : devenez prioritaires avant 35 ans
>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte des projets d'infratructure de Huê
|Infographie : VNA/CVN