Résolutions n°66 et n°68 du Politburo : allocution du leader du Parti

Le matin du 18 mai, à Hanoï, le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti ont tenu une conférence nationale pour diffuser et mettre en œuvre la résolution N°66-NQ/TW du Politburo sur l’innovation dans l’élaboration et l’application des lois pour répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle ère et la résolution N°68-NQ/TW sur le développement de l’économie privée.

>> Libérer le potentiel du secteur privé

>> Le rôle du secteur privé dans le développement de l'industrie culturelle

>> Les résolutions N°66 et N°68 contribuent au développement national dans la nouvelle ère

Le secrétaire général Tô Lâm a assisté à la conférence nationale et a prononcé une allocution importante. L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) tient à vous présenter cette allocution.

"Chers dirigeants et anciens dirigeants du Parti, de l’État, de l’Assemblée nationale, du gouvernement et du Front de la Patrie du Vietnam,

Chers camarades présents à la conférence aux points de pont.

Chers tous les membres du Parti, cadres vétérans et citoyens de tout le pays.

Nous assistons à des changements profonds et sans précédent à l’échelle mondiale en matière de géopolitique, de géoéconomie, de concurrence stratégique, de fort déplacement des centres économiques, d’explosion de la science et de la technologie, ainsi qu’à des défis en matière de changement climatique, de sécurité énergétique, de sécurité traditionnelle et non traditionnelle. Ces mouvements créent à la fois des défis et des opportunités pour tous les pays. Celui qui saisit l’opportunité et surmonte le défi réussira. Sinon, le résultat sera inverse et on tombera dans la situation du «buffle qui arrive en retard doit boire dans l’eau trouble».

Après près de 40 ans de mise en œuvre persistante du processus de rénovation, notre pays a réalisé des réalisations extraordinaires, on pourrait dire de grandes réalisations : une croissance économique continue, une amélioration de la vie de la population et une position internationale constamment consolidée. Nous avons le droit d’être fiers, mais nous devons aussi admettre franchement que de nombreux défis redoutables nous attendent, qui nous demandent de ne pas être subjectifs, de ne pas nous reposer sur nos lauriers, de ne pas prendre du retard, et plus encore d’innover constamment, de réformer, de promouvoir toutes les ressources et motivations de la société et des peuples, de les mettre en œuvre de manière profonde, globale et drastique, et d’être déterminés à atteindre les grands objectifs fixés. Les innovations et les réformes que nous mettons en œuvre ne sont pas seulement des exigences objectives de développement mais aussi des impératifs pour l’avenir de la nation.

Les innovations et les réformes se concentrent sur quatre avancées : la Résolution N°57 du Politburo : promouvoir la science, la technologie et l’innovation ; la Résolution N°59 sur l’intégration internationale proactive. Aujourd’hui, nous venons d’entendre le Premier ministre expliquer en détail la Résolution N°68 : développer fortement le secteur économique privé ; le président de l’Assemblée nationale faire saisir la Résolution N°66 : innover de manière globale dans l’élaboration et l’application des lois.

Jusqu’à présent, les 4 résolutions ci-dessus peuvent être appelées les "quatre piliers" pour nous aider à prendre notre essor. C’est pourquoi j’appelle tout le système politique, tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée à conjuguer ensemble leurs efforts et à s’unir, à surmonter toutes les difficultés, à transformer les aspirations en actions, à transformer le potentiel en véritable force, pour amener ensemble notre pays dans une nouvelle ère - celle de développement, de prospérité et de force du peuple vietnamien.

Chers camarades,

Au cours des dernières années, sous la direction clairvoyante et judicieuse du Parti, avec le consensus de toute la nation et les efforts soutenus de l’ensemble du système politique, notre pays a obtenu des résultats globaux dans presque tous les domaines. Macroéconomie restée stable, inflation maîtrisée, grands équilibres assurés ; nous avons surmonté les chocs mondiaux, contrôlé avec succès la pandémie de Covid-19, redressé rapidement l’économie et maintenu la stabilité sociale dans un contexte mondial instable ; souveraineté, intégrité territoriale, environnement pacifique maintenus ; prestige et position internationale du Vietnam constamment renforcés ; participation active du pays aux processus de coopération régionale et mondiale, vie de la population en amélioration continue et système de sécurité sociale de plus en plus perfectionné.

Mais il faut aussi être franc : le pays est confronté à de grands défis. La croissance économique montre des signes de ralentissement; la productivité du travail et la capacité d’innovation sont encore limitées; la qualité de la croissance n’est pas vraiment durable; les risques de tomber dans le piège du revenu intermédiaire supérieur toujours existants. Bien que l’environnement des affaires se soit amélioré, de nombreux obstacles subsistent; le système d’infrastructures manque d’harmonie; les institutions de l’économie de marché à orientation socialiste ne sont pas encore perfectionnées.

Le contexte international est également de plus en plus complexe, avec la concurrence stratégique entre les grandes puissances, la montée du protectionnisme, les chocs géopolitiques, les changements climatiques et les nouvelles épidémies qui posent de nombreux risques. Les défis internes et externes s’entremêlent, créant une forte pression, nous obligeant à innover fortement nos mentalités, nos méthodes de travail et nos modèles de développement. Nous avons besoin d’une réforme globale, profonde et synchrone, avec de nouvelles avancées dans les institutions, la structure économique, le modèle de croissance et l’organisation de l’appareil.

Seules des réformes drastiques, persistantes et efficaces peuvent aider notre pays à surmonter les défis, à saisir les opportunités et à réaliser l’aspiration à un développement rapide et durable dans une nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Chers camarades,

En regardant vers l’avenir, nous définissons clairement : si nous voulons nous développer rapidement et durablement, le Vietnam ne peut pas suivre l’ancienne voie. Nous devons oser penser grand, agir grand et mener à bien des réformes majeures avec la plus grande détermination politique et les efforts les plus persistants.

Les quatre résolutions importantes récemment publiées par le Politburo constitueront les piliers institutionnels fondamentaux, créant une force motrice puissante pour faire avancer notre pays dans la nouvelle ère, réalisant la vision d’un Vietnam développé et à revenu élevé d’ici 2045. Vous avez écouté les contenus détaillés, je voudrais passer en revue l’esprit fondamental des résolutions et leur impact mutuel. Pour atteindre la plus grande efficacité, nous devons mettre en œuvre simultanément ces résolutions.

Premièrement : Développer l’économie privée pour qu’elle devienne "une force motrices des plus importantes" de l’économie nationale (dans l’esprit de la Résolution N°68)

Dans le processus de construction d’une économie de marché à orientation socialiste, la stimulation et la promotion de toutes les ressources de la société deviennent une exigence urgente pour un développement rapide. La Résolution N°68 du Politburo est née, démontrant un grand pas en avant dans la réflexion théorique et l’orientation pratique de notre Parti : "Dans une économie de marché à orientation socialiste, l’économie privée est une force motrice des plus importantes de l’économie nationale". Il faut cependant affirmer le rôle principal des entreprises publiques dans l’économie de marché. La caractéristique du Vietnam est "une économie de marché à orientation socialiste, sous la gestion de l’État, la direction du Parti".

Photo : VNA/CVN

Ces vues marquent un changement profond dans la prise de conscience stratégique du rôle du secteur privé : d’une position secondaire à un pilier du développement, aux côtés de l’économie étatique et de l’économie collective, formant un "trépied" solide pour une économie indépendante, autonome et fructueusement intégrée. Le développement de l’économie privée n’est pas seulement une exigence économique mais aussi un impératif politique, visant à renforcer les fondements de l’autonomie économique nationale, à améliorer la compétitivité et l’adaptabilité dans un monde instable.

Dans cet esprit, la résolution définit des exigences de réforme fortes, notamment : Amélioration institutionnelle : Protéger les droits de propriété, la liberté d’entreprise, créer un environnement des investissements et des affaires juste, transparent et stable. Libération des ressources : élargir l’accès au foncier, au crédit, aux marchés et à la technologie pour le secteur privé ; éliminer les goulets d’étranglement institutionnels et politiques à la racine. Promotion de l’innovation : développer un écosystème de startups créatives fort ; soutenir les entreprises privées pour qu’elles investissent dans la recherche et le développement, participent activement aux réseaux d’innovation et aux chaînes de valeur mondiales. Construction d’un contingent d’entrepreneurs modernes : non seulement bons en affaires, mais aussi dotés de courage politique, d’intelligence, d’éthique professionnelle, d’esprit national et d’aspiration à contribuer au pays et à atteindre le monde. Sur le plan économique, chacun doit œuvrer pour créer de la richesse matérielle pour la société; toute personne a le droit de mener une vie prospère et heureuse et de contribuer au développement de la société ; chacun a le droit et les conditions pour manifester son aspiration à la contribution et à l’innovation. Le Parti et l’État ont la responsabilité de garantir que tous les citoyens puissent exercer leurs droits humains et sociaux fondamentaux.

La résolution affirme que les entrepreneurs vietnamiens sont des "soldats sur le front économique" dans une nouvelle ère. Ils contribuent non seulement à s’enrichir mais accomplissent également une noble mission, celle de construire un pays fort et prospère.

On peut dire que la Résolution N°68 pose les bases d’une transformation globale de la politique de développement économique privé : de la "reconnaissance" à la « "protection, à l’encouragement, à la promotion", du "soutien" à la "conduite du développement". Il s’agit d’un choix stratégique judicieux, urgent et à long terme, visant à réaliser l’aspiration de développer un pays puissant d’ici le milieu du XXIe siècle.

Deuxièmement : Créer de véritables avancées scientifiques, technologiques et d’innovation (conformément à la Résolution N°57).

Aujourd’hui, le 18 mai, c’est la Journée de la science et de la technologie au Vietnam. Je tiens à féliciter le secteur de la science et de la technologie du Vietnam. Félicitations aux scientifiques, aux intellectuels, aux experts en technologie et aux entreprises à l’occasion de cette journée importante. Je souhaite que la science et la technologie vietnamiennes se développent chaque jour davantage.

Dans le contexte de la révolution industrielle 4.0 en pleine expansion, la transformation numérique se déroule à grande échelle, le monde assiste à un changement fondamental du modèle de développement. En réponse à ce besoin urgent, le Politburo a publié la Résolution N°57, définissant clairement: Le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique est une avancée stratégique, la principale force motrice pour promouvoir la modernisation nationale, innover dans les méthodes de gouvernance nationale et développer l’économie et la société de manière rapide et durable.

Photo : VNA/CVN

En saisissant l’esprit de cette résolution, nous devons appréhender profondément que la science, la technologie et l’innovation ne sont pas seulement des moyens de soutien, mais doivent être identifiées comme le fondement du développement et la principale force motrice de l’oeuvre d’industrialisation et de modernisation du pays dans une nouvelle ère.

La résolution exige le renforcement du leadership global du Parti sur l’oeuvre de développement de la science, de la technologie et de l’innovation ; la promotion vigoureuse du rôle des entreprises, des entrepreneurs, des intellectuels et de l’ensemble de la population à cette fin. Il s’agit d’une révolution profonde et globale dans tous les domaines de la vie sociale, qui nous oblige à agir avec un esprit d’innovation fort, drastique, synchrone et cohérent, sans laisser d’anciennes méthodes de pensée, de travail superficiels et passifs entraver le processus de développement.

Avec cette exigence, le Parti, le peuple et l’armée tous entiers doivent se concentrer sur la mise en œuvre des tâches clés suivantes : (1) Sensibiliser l’ensemble de la société, en particulier le monde des affaires et les organismes d’élaboration et de mise en œuvre des politiques, au rôle particulièrement important de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique dans la cause du développement national ; (2) Opérer des percée dans la pensée sur le développement, supprimer toutes les barrières cognitives obsolètes, susciter l’esprit d’oser penser, oser faire, oser innover, oser pour prendre des responsabilités ; (3) Renforcer la détermination politique et créer une forte unité dans l’ensemble du système sur la politique visant à faire de la science, de la technologie et de l’innovation le principal moteur du développement ; (4) Perfectionner les institutions, éliminer de manière proactive les barrières juridiques et administratives, créer un environnement favorable à l’innovation, à la recherche et à l’application de la science et de la technologie, transformer les institutions en avantages compétitifs nationaux.

Les comités du Parti, les organisations du Parti et les autorités à tous les niveaux doivent résolument orienter et concrétiser le contenu de la Résolution en programmes et plans d’action pratiques ; Parallèlement, il faut définir clairement les responsabilités, inspecter et surveiller de près la mise en œuvre et garantir des changements substantiels dans l’ensemble du système.

Si nous voulons avancer rapidement et régulièrement dans la nouvelle ère, il n’y a pas d’autre voie que la science, la technologie et l’innovation. Nous devons être plus déterminés, agir plus fermement, être plus créatifs et faire de la science, de la technologie et de l’innovation le fondement et la force motrice essentielle pour amener le pays vers de nouveaux sommets.

Troisièmement : Renouveler le travail d’élaboration et d’application des lois pour répondre aux exigences du développement national dans l’ère nouvelle

Dans le contexte où le pays entre dans une nouvelle phase de développement avec des exigences élevées en matière de modernisation et d’intégration internationale large et profonde, l’élaboration et le perfectionnement du système juridique deviennent un facteur vital, déterminant la réussite du processus du progrès de la nation. La Résolution 66, née dans ce contexte, définit clairement que : Renouveler fondamentalement le travail d’élaboration et d’application des lois constitue un contenu central, une base fondamentale pour le processus de construction de l’État de droit socialiste du Vietnam dans l’ère nouvelle.

La Résolution affirme que le droit ne doit pas seulement être considéré comme un simple instrument de régulation des comportements sociaux, mais doit être vu comme une base pour l’organisation et le fonctionnement du pouvoir d’État, un fondement solide pour la protection des droits de l’homme, des droits des citoyens, et un levier pour promouvoir le développement socio-économique.

En ce qui concerne les orientations directrices, la Résolution souligne que le travail d’élaboration et d’application des lois doit devenir une tâche centrale et régulière de l’ensemble du Parti et du système politique, étroitement liée aux exigences de développement rapide et durable du pays. En même temps, le droit doit être cohérent, applicable, transparent, stable, fondé sur la réalité du développement, tout en possédant une forte capacité de prévision, afin de guider de manière proactive le développement au lieu de se contenter de l’accompagner.

Sur cette base, trois missions centrales sont définies : (1) Parachever les institutions dans les domaines clés tels que l’organisation d’un appareil d’État rationalisé et efficace ; le développement d’une économie de marché à orientation socialiste ; la protection des droits de l’homme ; la construction d’un climat d’investissement et d’affaires sain et compétitif ; (2) Rénover le processus d’élaboration des lois dans le sens de la proactivité et de l’esprit de construction, en garantissant une législation unifiée, cohérente, concrète, compréhensible et facilement applicable ; (3) Améliorer l’efficacité de l’application des lois, renforcer la discipline et l’ordre dans l’organisation de la mise en œuvre, en liant le pouvoir à la responsabilité de rendre compte.

Le système juridique constitue à la fois un moteur et une base pour le développement national. Un système juridique cohérent, applicable et transparent crée un environnement stable pour la production et les affaires, favorise l’innovation, renforce la capacité d’intégration internationale et élimine radicalement les obstacles causés par des lois chevauchantes et contradictoires.

Dans cette optique, l’esprit de réforme est affirmé comme suit : Renouveler fondamentalement la pensée dans l’élaboration des lois : passer d’une logique de "gestion" à celle de "service", du mode passif à une approche proactive, créant les conditions propices au développement ; L’élaboration des lois doit avoir une longueur d’avance, garantir une forte capacité de prévision, être adaptée à la réalité et aux exigences d’un développement rapide ; L’application des lois doit être rigoureuse, équitable, concrète ; la transformation numérique doit aller de pair avec la transparence, la publicité et une simplification maximale pour les citoyens et les entreprises ; La décentralisation et la répartition claire des compétences doivent s’accompagner d’une obligation de rendre des comptes, en éliminant le mécanisme du "demander – accorder", éradiquant les intérêts particuliers et les privilèges de groupe.

La Résolution 66 constitue un véritable appel à une réforme institutionnelle en profondeur, visant à construire un système juridique moderne, substantiel, au service du peuple, tout en créant une dynamique durable pour l’édification d’un Vietnam riche, puissant, démocratique, équitable et civilisé au XXIe siècle.

Quatrièmement : Intégration internationale dans la nouvelle conjoncture

La Résolution 59 du Bureau politique a été promulguée dans un contexte international marqué par des évolutions rapides et complexes, une intensification de la concurrence stratégique entre les grandes puissances, une tendance manifeste vers un monde multipolaire et multicentrique, ainsi que par des défis mondiaux tels que le changement climatique, les pandémies et la sécurité non traditionnelle. La quatrième révolution industrielle, la transformation numérique et l’économie verte transforment également en profondeur le modèle de développement mondial.

La promulgation de la Résolution 59 constitue une décision stratégique de rupture, marquant un tournant historique dans le processus d’intégration internationale du pays, affirmant que l’intégration est un moteur stratégique permettant au Vietnam d’avancer fermement dans la nouvelle ère. La Résolution reflète une vision profonde : l’intégration internationale ne se limite pas à l’ouverture ou aux échanges, mais constitue une œuvre globale, exigeant une attitude proactive, active et un fort caractère.

Le point de vue constant de la Résolution est le suivant : l’intégration internationale est l’œuvre de toute la nation, placée sous la direction absolue, directe et globale du Parti, sous la gestion unifiée de l’État, avec les citoyens et les entreprises au centre et en tant que sujets créateurs.

Nous devons pleinement prendre conscience que l’intégration n’est pas seulement une mission des organes chargés des affaires étrangères, ni uniquement une activité diplomatique de l’État, mais qu’il s’agit d’un processus global, exigeant la participation proactive, active et créative de l’ensemble du système politique, de chaque citoyen, de chaque entreprise, de chaque secteur et de chaque domaine.

Les forces intrinsèques - comprenant la puissance de l’économie, de la culture, des institutions et des ressources humaines - doivent être placées en position décisive ; les forces extrinsèques ne sont qu’un apport complémentaire, un soutien au processus de développement, afin de garantir une intégration globale et en profondeur, tout en préservant fermement l’indépendance, l’autonomie, en renforçant la résilience nationale et la capacité d’adaptation face à toutes les mutations mondiales.

La Résolution définit des orientations stratégiques à la fois globales et profondes, telles que : Sur le plan économique : Promouvoir l’intégration en lien avec la construction d’une économie indépendante, autonome et moderne ; développer l’économie numérique, l’économie verte et l’économie circulaire ; renforcer la compétitivité sur la base des sciences, des technologies et de l’innovation. Sur le plan politique, de la défense et de la sécurité : L’intégration doit aller de pair avec le renforcement des partenariats stratégiques et des partenariats globaux, le renforcement de la confiance politique, la préservation de l’indépendance, de la souveraineté, et d’un environnement de paix et de stabilité pour le pays. Sur le plan scientifique, technologique, éducatif, sanitaire et environnemental : Tirer parti de l’intégration pour élever le niveau national, développer des ressources humaines de haute qualité et s’intégrer profondément dans les chaînes de valeur mondiales.

Un contenu particulièrement important et fondamental de la Résolution est la construction d’un corps de cadres solides pour l’intégration internationale. Nous devons concentrer nos efforts sur la formation et le perfectionnement de cadres dotés d’une solide volonté politique, de compétences professionnelles approfondies, d’une capacité d’adaptation flexible à l’environnement mondial, ainsi que de compétences en coordination intersectorielle, afin de répondre aux exigences d’une intégration de plus en plus approfondie et complexe.

L’intégration internationale dans la nouvelle conjoncture exige de nous une attitude plus proactive, plus résolue, plus créative, fondée sur une indépendance et une autonomie inébranlables, tout en faisant preuve de flexibilité et de sensibilité dans les stratégies et tactiques diplomatiques, pour tirer pleinement parti des opportunités, surmonter les défis et conduire le pays vers un développement rapide et durable.

On peut considérer la Résolution 59 comme une boussole d’action pour l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple dans l’œuvre d’intégration internationale à l’ère nouvelle.

Chaque comité du Parti, chaque organisation du Parti, chaque cadre et chaque membre du Parti doit assimiler profondément l’esprit de la Résolution, la concrétiser en programmes et plans d’action pratiques ; en même temps, faire preuve d’un sens élevé des responsabilités, renouveler la pensée, faire preuve d’audace dans l’action, avec une ferme détermination de faire de l’intégration internationale un moteur puissant propulsant le Vietnam vers de nouveaux sommets et de nouveaux horizons sur la scène internationale.

Chers camarades,

Les quatre résolutions majeures du Bureau Politique ont créé un ensemble unifié de réflexion et d’action stratégique pour le développement du pays dans la nouvelle ère. Bien que chaque résolution se concentre sur un domaine clé, elles sont étroitement liées, se complètent et se favorisent mutuellement dans le processus de mise en œuvre.

Les quatre résolutions s’accordent sur l’objectif : édifier une base solide pour que le Vietnam puisse se développer rapidement et durablement et devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. La résolution 66 exige la mise en place d’un système juridique transparent et moderne qui garantisse les droits de l’homme et les droits civils. La résolution 57 identifie les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique comme de nouveaux piliers de croissance. La résolution 59 élargit l’espace de développement grâce à une intégration internationale proactive et active. La résolution 68 encourage le secteur économique privé à devenir le moteur central de l’économie.

Ce lien n’est pas seulement d’orientation générale, mais démontre aussi clairement l’interdépendance dans la pratique. Si l’institution n’est pas transparente (Résolution 66), l’économie privée aura du mal à se développer (Résolution 68), les sciences et les technologies manqueront d’un environnement créatif (Résolution 57) et l’intégration internationale sera inefficace. Comment les entreprises privées évaluent-elles et participent-elles aux accords de libre-échange, aux accords de protection des investissements... (Résolution 59). Au contraire, si l’innovation n’est pas révolutionnaire, l’économie privée sera faible et l’intégration internationale sera limitée. Si l’intégration n’est pas proactive, il sera difficile de réformer en profondeur les institutions et la dynamique nationales.

La percée commune des quatre résolutions est la nouvelle mentalité de développement : de la "gestion" au "service", de la "protection" à la "concurrence créative", de "l’intégration passive" à "l’intégration active", de la "réforme dispersée" à la "percée globale, synchrone et profonde". Il s’agit d’un changement fondamental de pensée, héritant des acquis de l’innovation au cours des 40 dernières années et en conformité avec les tendances mondiales de l’ère numérique.

En ce qui concerne la mise en œuvre, toutes les résolutions soulignent le rôle de direction unifiée du Parti, la participation synchrone et créative de l’ensemble du système politique et la participation substantielle des entreprises, des citoyens et des intellectuels. Les axes de mise en œuvre tels que l’application de la loi, la transformation numérique, l’innovation, le développement du secteur privé et l’intégration internationale nécessitent une coordination étroite, une inspection régulière, un suivi et une évaluation efficace.

Quatre tâches clés pour les 5 prochaines années (2025-2030)

1) Perfectionner un système juridique moderne et synchrone pour promouvoir le développement : Au cours des 5 prochaines années, mettre en œuvre de manière exhaustive la résolution 66, réformer en profondeur le processus d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des lois. Objectif : édifier un système juridique unifié, transparent, stable et accessible qui réponde aux exigences d’une économie de marché moderne et profondément intégrée. Surmonter les chevauchements de lois, tout en perfectionnant les institutions pour protéger les droits de propriété, la liberté d’entreprise et le droit à l’innovation, créant ainsi une base juridique favorable à l’investissement et au développement.

2) Créer des avancées scientifiques, technologiques, d’innovation et de transformation numérique : La période 2025-2030 doit créer des avancées fortes à travers la mise en œuvre drastique de programmes nationaux d’innovation et de transformation numérique. Former un écosystème national d’innovation ; soutenir les entreprises dans l’investissement en R&D et la commercialisation des technologies ; édifier des infrastructures de données et des plateformes numériques pour un gouvernement numérique, une économie numérique et une société numérique. Il s’agit du fondement technique qui détermine la percée en matière de productivité du travail et de compétitivité nationale.

3) Accélérer une intégration internationale globale, proactive et efficace : négocier de manière proactive et mettre en œuvre efficacement des accords de libre-échange de nouvelle génération, tirer parti des opportunités offertes par les chaînes d’approvisionnement mondiales et les flux d’investissement internationaux ; transformer les engagements d’intégration en croissance réelle, élargir les marchés et attirer des investissements de haute qualité. Parallèlement, participer à l’élaboration et à la formation des règles du jeu international dans les domaines de l’économie, des technologies, de l’environnement et de la cybersécurité, ce pour affirmer ainsi la position et protéger les intérêts nationaux.

4) Développer substantiellement le secteur économique privé en tant que "la force motrice la plus importante" de l’économie nationale : en se concentrer sur l’élimination des goulets d’étranglement dans les domaines du foncier, du crédit, des technologies et des marchés ; soutenir les PME, les startups ; former un écosystème d’affaires flexible et dynamique. Construire une stratégie pour développer de grandes entreprises privées compétitives au niveau régional et international qui dirige la chaîne de valeur mondiale. Objectifs : protéger le droit de propriété de biens et le droit de liberté d’affaires ; améliorer l’environnement des affaires transparent et public ; créer une force pour promouvoir un développement rapide et durable du secteur privé.

Tâches urgentes en 2025

Chers camarades,

2025 est une année charnière qui ouvre une nouvelle ère, alors que l’objectif de devenir un pays développé n’est plus qu’à deux décennies. Si nous ne maintenons pas le rythme des réformes et ne réalisons pas de percées dès maintenant, nous manquerons une occasion en or et nous prendrons du retard dans la course mondiale. Il est donc nécessaire de déployer les tâches rapidement, systématiquement, de manière pratique et avec une grande efficacité. Dans cet esprit, je propose que l’ensemble du système politique s’acquitte de toute urgence des huit tâches clés suivantes :

Premièrement, il faut rapidement élaborer et publier des programmes et des plans d’action nationaux pour mettre en œuvre les quatre résolutions, en assurant une connexion étroite, en définissant clairement les objectifs, les tâches, les feuilles de route et les missions spécifiques. Parallèlement, établir un ensemble d’indicateurs pour un suivi et une évaluation périodiques.

Deuxièmement, il faut revoir d’urgence l’ensemble du système juridique, mettre en œuvre des amendements, des compléments, des remplacements ou abolir les réglementations inappropriées, conformément à l’esprit de la résolution 66-NQ/TW. Donner la priorité à la modification des réglementations relatives aux droit de propriété et de liberté d’affaires, à l’innovation et à l’intégration internationale ; rechercher et promulguer la Loi sur le développement économique privé.

Troisièmement, lancer immédiatement des programmes clés sur les sciences et les technologies, l’innovation et la transformation numérique ; approuver et mettre en œuvre les programmes nationaux ; créer davantage de nouveaux centres d’innovation ; édifier un cadre juridique pour le modèle sandbox.

Quatrièmement, se concentrer sur la négociation et la mise en œuvre efficace des accords de libre-échange de nouvelle génération, en particulier l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l'Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA), le Partenariat économique global régional (RCEP), l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA) et surtout sur la négociation efficace de l’accord de libre-échange avec les États-Unis ; se préparer de manière proactive à participer à de nouveaux accords tels que l’Accord de partenariat économique numérique (DEPA) et le Cadre économique indo-pacifique (IPEF) ; tirer parti des engagements d’intégration pour se traduire par une croissance réelle.

Cinquièmement, réaliser des avancées dans l’amélioration de l’environnement de l’investissement et des affaires : réduire d’au moins 30% les procédures administratives, numériser les services publics, soutenir le capital, les technologies et la transformation numérique des PME ; élaborer un grand projet de développement d’entreprise privée.

Sixièmement, perfectionner l’appareil de leadership, de direction et de coordination pour mettre en œuvre les résolutions ; créer des comités directeurs spécialisés aux niveaux central et provincial ; assurer un leadership unifié, une inspection et une supervision régulières.

Septièmement, donner la priorité à la formation des ressources humaines pour mettre en œuvre la résolution : formation approfondie en droit moderne, science et technologie, intégration internationale et administration d’entreprise ; favoriser une main-d’œuvre jeune dotée d’une pensée innovante, de capacités numériques et d’une adaptabilité mondiale.

Photo : VNA/CVN

Huitièmement, promouvoir la communication et créer un consensus social : développer des programmes nationaux de communication sur chaque résolution ; renforcer le dialogue politique entre le gouvernement, les entreprises, les citoyens et les intellectuels ; mobiliser l’intelligence sociale pour le processus de mise en œuvre.

Chers camarades,

Plus que jamais, actuellement, le Comité central du Parti est un bloc solidaire, déterminé et résolu qui conduisent tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée pour atteindre et dépasser les objectifs fixés par la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, se préparant bien à amener le pays dans une ère de développement, de prospérité et de bonheur. Depuis le 10e Plénum du Parti du XIIIe mandat (septembre 2024) jusqu'à présent, le Bureau Politique et le Secrétariat travaillant de manière acharnée pour se concentrer sur le règlement de nombreux problèmes fondamentaux, éliminer les "goulots d'étranglement" et créer un nouvel espace de développement pour le pays. La mise en œuvre de manière résolue du contenu de la Résolution 18 du Comité central du Parti sur "un certain nombre de questions visant à continuer de rénover l'organisation de l'appareil du système politique pour qu'il soit rationalisé, performant et efficace" ; la construction d’une administration locale à deux niveaux ; la réorganisation des unités administratives... constituent les tâches sérieusement déployées par les cadres et les membres du Parti. En particulier, ces travaux sont suivis et soutenus par la plupart des habitants dans tout le pays qui les considèrent comme une véritable révolution du pays dans la nouvelle ère.

Pour faire du Vietnam un pays développé, puissant et prospère, tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée doivent continuer à rester solidaires, à œuvrer ensemble, à promouvoir au plus haut degré l’esprit de patriotisme, la volonté d’autonomie et d’amélioration personnelle et la forte aspiration du peuple vietnamien à s’élever dans une nouvelle ère. Savoir unir les forces, savoir unir les cœurs/ peu importe la difficulté de la tâche, nous pouvons l'accomplir.

Tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée doivent définir clairement leurs rôles et leurs responsabilités ; être proactif, créatif, solidaire dans l’émulation patriotique, déterminé à mener à bien les tâches de développement socio-économique, de défense, de sécurité et d'amélioration de la vie des habitants, rendant la vie des gens vraiment meilleure. Chaque cadre, chaque membre du Parti et chaque citoyen vietnamien doit devenir un pionnier en première ligne du développement national.

Les dirigeants à tous les niveaux, du ressort central comme local, doivent être exemplaires et pionniers en matière d’innovation dans la pensée et l’action ; oser penser, oser faire, oser assumer la responsabilité pour l'intérêt national, même oser sacrifier des intérêts personnels à l'intérêt commun. Les programmes d’action doivent être mis en œuvre avec détermination et méthode, en prenant l’efficacité réelle comme mesure de la capacité et des résultats du travail. Il faut continuer à formuler des recommandations et des propositions pour élaborer de nouvelles Résolutions en suivant la devise Tous les avantages sont pour le peuple. Tous les pouvoirs appartiennent au peuple, comme l'a enseigné l'Oncle Hô.

Les habitants et les entreprises doivent être identifiés comme le centre et les sujets créatifs du développement. Il est nécessaire de promouvoir fortement l’esprit d’entrepreneuriat national, de susciter des ressources d’innovation dans toute la société, de développer l’économie numérique, l’économie de la connaissance, l’économie verte et l’économie circulaire, permettant ainsi au Vietnam d’avancer rapidement et fortement sur la voie de la modernisation et de l’intégration.

Chers camarades,

Nous avons toutes les bases de croire fermement en un avenir radieux pour le pays. Avec la tradition héroïque, l’intelligence, la bravoure et l’aspiration incessante de toute la nation, le Vietnam continuera d’avancer fermement sur la voie du développement rapide et durable.

Devant tout le peuple, nous nous engageons à mettre en œuvre fermement les objectifs fixés, avec un esprit de pensée innovante, d'action décisive, de persévérance et de créativité. Chaque Comité de Parti, administration, organisation et individu doit définir clairement ses responsabilités et transformer ses engagements politiques en résultats spécifiques et substantiels.

Allumons ensemble la flamme du Renouveau - de l’Aspiration - de l’Action, pour un Vietnam riche, prospère et puissant, aux côtés des puissances mondiales d’ici 2045.

Je vous remercie beaucoup".

VNA/CVN