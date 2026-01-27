Résolution N°79 : "coup de pouce" pour les entreprises d’État à Hô Chi Minh-Ville

Pour Hô Chi Minh-Ville, la Résolution N°79-NQ/TW revêt une importance particulière dans un contexte où la ville engage une restructuration du système d’entreprises d’État, avec pour objectif de constituer des groupes suffisamment puissants pour jouer un rôle moteur dans le développement à l’ère nouvelle.

Le Politburo vient d’adopter la Résolution N°79-NQ/TW relative au développement de l’économie d’État, réaffirmant le rôle directeur et prédominant de ce secteur dans l’économie nationale. Cette résolution fixe pour objectif qu’à l’horizon 2030, l’économie d’État connaisse un développement vigoureux, avec environ 50 entreprises d’État figurant parmi les plus grandes d’Asie du Sud-Est, et d’une à trois entreprises d’État intégrant le top 500 mondial.

Au-delà de sa portée stratégique à l’échelle nationale, la Résolution N°79-NQ/TW est considérée comme un cadre politique clé permettant aux collectivités locales de réorganiser les ressources de l’État.

Pour Hô Chi Minh-Ville en tant que locomotive économique du pays, cette Résolution prend une signification toute particulière, alors que la ville s’emploie à restructurer son système d’entreprises d’État afin de former des groupes suffisamment solides et compétitifs pour conduire le développement dans ce nouveau contexte.

Construire des entreprises puissantes

Malgré un marché de grande taille et des ressources abondantes, jusqu’au 1er juillet 2025, Hô Chi Minh-Ville n’avait pas encore réussi à faire émerger une entreprise d’État jouant véritablement un rôle moteur dans le développement économique et les infrastructures urbaines. Parallèlement, le processus de privatisation progresse lentement, de nombreuses entreprises continuant à maintenir un taux élevé de propriété du capital par l’État, ce qui freine la concentration et l'utilisation efficace des ressources.

Selon le plan de réorganisation des entreprises d’État à l’horizon 2025, Hô Chi Minh-Ville prévoit la privatisation de dix entreprises sur les 46 actuellement existantes. Il s’agit principalement de compagnies générales opérant dans des secteurs clés tels que le commerce, les services et le tourisme, les infrastructures de zones industrielles, l’ingénierie des transports, la construction et l'immobilier, la culture et les produits pharmaceutiques.

Durant le processus de privatisation, la ville entend conserver une participation de 50% à 65% du capital social de ces entreprises, afin de garantir le rôle de contrôle de l’État dans les secteurs essentiels, tout en créant une marge de manœuvre permettant au secteur privé de participer à la gouvernance et à l’investissement.

Notamment, après avoir étendu son espace de développement grâce à des fusions avec Bình Dương et Bà Rịa-Vũng Tàu, l’ampleur du système d’entreprises d’État de Hô Chi Minh-Ville s’est considérablement accrue, avec la présence d'entreprises de grande envergure telles que Becamex IDC.

S’appuyant sur la réalité opérationnelle des entreprises d’État locales ainsi que sur l’expérience du modèle Becamex - une entreprise d’État locale fonctionnant selon les mécanismes de marché et jouant un rôle de fer de lance dans le développement industriel et urbain -, Nguyễn Văn Được, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné à plusieurs reprises la nécessité d’accélérer la restructuration des entreprises d’État existantes. L’objectif est de constituer des groupes d’État suffisamment puissants, capables de servir de locomotive à la croissance dans les années à venir.

Selon les plans actuellement à l’étude, Hô Chi Minh-Ville envisage de regrouper plusieurs dizaines d’entreprises d’État pour former environ six à sept grands groupes, spécialisés dans des domaines tels que les infrastructures urbaines, la finance-investissement, le commerce-services ou encore l’industrie-logistique. Cette restructuration vise à remédier à la situation de dispersion et de fragmentation persistante des entreprises d’État, qui a longtemps entraîné un éclatement des ressources et entravé leur utilisation optimale.

Dans ce processus, le regroupement d'entreprises d’État relevant auparavant des districts et arrondissements apparaît comme un "goulot d’étranglement" nécessitant une résolution rapide.

Historiquement, ces entreprises intervenaient principalement dans les services publics, les services urbains, la gestion des marchés, des biens immobiliers et des infrastructures de petite échelle, sous la tutelle des Comités populaires de district. Toutefois, avec la mise en œuvre du modèle de gouvernement urbain à Hô Chi Minh-Ville, la disparition des districts en tant qu’entités de gestion directe a entraîné des difficultés dans l’identification de l’organisme gestionnaire, du modèle organisationnel et de l’orientation stratégique de nombreuses entreprises.

Selon les experts, sans une réorganisation rapide, ces entreprises aux niveaux des anciens districts et comtés continueront de fragmenter les ressources de l’État, de réduire l’efficacité d’utilisation du capital et des biens publics, voire de faire peser un risque de dilapidation.

Il est donc indispensable de procéder à une classification claire entre les entreprises de service public et celles appelées à jouer un rôle moteur, afin d’appliquer des mécanismes de gestion, de financement et d’évaluation adaptés. Cette étape est considérée comme un jalon déterminant pour permettre à Hô Chi Minh-Ville de passer d’un modèle reposant sur "de nombreuses petites entreprises" à un système de groupes et de corporations générales suffisamment robustes, conformément à l’esprit de la Résolution N°79-NQ/TW.

Texte : Quang Châu/CVN