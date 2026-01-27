Résolution n°71 : construire une société apprenante, socle du développement durable

La mise en œuvre de la Résolution n°71-NQ/TW du Bureau politique, en date du 22 août 2025, sur les percées dans le développement de l’éducation et de la formation permet à Hô Chi Minh-Ville d’enregistrer des résultats remarquables dans la construction d’une société apprenante, jetant progressivement les bases d’un écosystème d’apprentissage ouvert, diversifié et durable.

S’appuyant sur les acquis en matière de généralisation de l’enseignement et d’éradication de l’analphabétisme, la ville affirme son rôle de pionnière dans l’édification d’une "ville apprenante", répondant aux exigences du développement des ressources humaines de haute qualité dans le contexte de l’économie du savoir et de la transformation numérique.

Hô Chi Minh-Ville figure parmi les localités en tête du pays en matière de généralisation de l’enseignement et d’éradication de l’analphabétisme. En 2024, elle est reconnue comme atteignant le niveau 3 de généralisation de l’enseignement primaire et du premier cycle du secondaire, ainsi que le niveau 2 d’éradication de l’analphabétisme, soit les niveaux les plus élevés actuellement. La généralisation de l’enseignement préscolaire pour les enfants de cinq ans est maintenue à 100%, tandis que le taux de scolarisation des enfants âgés de 3 à 5 ans dépasse 92%. Les efforts d’amélioration de la qualité de l’enseignement de base ne se limitent pas aux zones urbaines, mais s’étendent de plus en plus aux zones périphériques, contribuant à réduire les écarts d’accès à l’éducation entre les territoires.

Parallèlement, l’élévation des compétences et du niveau de qualification de la population enregistre des résultats supérieurs aux objectifs fixés. À l’heure actuelle, environ 85 % des personnes en âge de travailler disposent de compétences informationnelles et technologiques de base ; 81% possèdent des compétences de vie et sociales fondamentales ; 55% de la population âgée de 15 ans et plus ont une qualification professionnelle ou technique, dont 27% sont titulaires d’un diplôme universitaire ou supérieur. Ces indicateurs constituent un socle important permettant à la ville de s’adapter aux exigences de l’économie du savoir et au processus accéléré de transformation numérique.

Afin de répondre aux besoins d’apprentissage tout au long de la vie et à l’évolution des compétences, le réseau des universités, collèges, centres d’éducation permanente et établissements de formation professionnelle de la ville élargit activement des modes de formation flexibles, combinant présentiel et enseignement en ligne. De nombreux cours de perfectionnement de courte durée, axés sur les compétences professionnelles, les technologies de l’information, les langues étrangères et les compétences transversales, sont organisés, contribuant à renforcer la capacité d’adaptation des apprenants face aux mutations rapides du marché du travail.

Dans le même temps, la socialisation de l’éducation, ainsi que les mouvements de promotion de l’étude et de valorisation des talents, continuent de se développer vigoureusement. De nombreuses organisations, entreprises et particuliers apportent un soutien financier, matériel et des bourses d’études, facilitant l’accès à l’apprentissage pour tous, notamment les groupes vulnérables. Les modèles de "famille apprenante", "lignée apprenante", "communauté apprenante" et "unité apprenante" se déploient largement, avec des taux d’adhésion élevés, témoignant de la forte diffusion de l’apprentissage tout au long de la vie au sein de la société.

Ces efforts soutenus ont été reconnus à l’échelle internationale lorsque, en 2024, Hô Chi Minh-Ville est officiellement admise au Réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO. Cette reconnaissance constitue à la fois une valorisation des acquis et un levier pour poursuivre l’amélioration de la qualité des dispositifs d’apprentissage, tout en élargissant l’accès équitable à l’éducation pour l’ensemble de la population.

Grâce à une approche globale, flexible et centrée sur les citoyens, la construction d’une société apprenante à Hô Chi Minh-Ville contribue non seulement à élever le niveau d’instruction et à développer les ressources humaines, mais aussi à promouvoir la transformation numérique et à jeter des bases solides pour un développement rapide et durable dans la nouvelle phase.

