Résolution N°57 : vers une administration professionnelle et moderne

La Résolution N°57 du 22 décembre 2024 du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale a produit les premiers résultats importants après près d’un an de mise en œuvre.

>> La Résolution N°57, puissant catalyseur de l’autonomie technologique du Vietnam

>> Le Vietnam accélère sa transformation numérique grâce à la Résolution N°57

>> L’intelligence artificielle, pilier du développement national selon la Résolution No57 du Parti

Photo : VNA/CVN

Les secteurs et les collectivités locales ont activement transformé leur état d’esprit, passant d’une attitude passive de récepteur des procédures administratives à une attitude proactive de facilitation et de service des citoyens et des entreprises.

À Hanoï, du 1er juillet au 12 novembre 2025, la ville a reçu et traité 1.243.294 dossiers, avec un taux de synchronisation de 100% sur le Portail national des services publics. Le taux de numérisation des dossiers et des résultats de traitement des procédures administratives a atteint 85,89%; le taux de paiement en ligne s’est élevé à 99,73%.

Selon le vice-président du Comité populaire municipal, Truong Viêt Dung, Hanoï s’engage à achever toutes les tâches clés avant le 31 décembre 2025. Le système de suivi de la mise en œuvre de la Résolution N°57 fonctionnera en temps réel, avec 100% des unités mettant à jour leurs progrès.

La ville a avancé une série de solutions urgentes telles que le transfert de tous les points de services administratifs publics au niveau communal et de quartier vers le centre-ville en novembre 2025 ; l’achat d’équipements et la modernisation des infrastructures technologiques avant le 30 novembre 2025.

Dans la province de Nghê An (Centre), des efforts ont été déployés pour améliorer l’environnement de l’innovation. La province se classe 22e sur 34 provinces et villes dans l’Indice provincial de l’innovation (IPI) publié par ministère des Sciences et des Technologies. Ce résultat représente une hausse pour 40 indicateurs, une stabilité pour quatre indicateurs et une baisse pour huit indicateurs.

Nghê An peut encore faire d’importants progrès en matière d’innovation. Elle a donc établi des critères d’amélioration progressive de son classement, en attribuant clairement les responsabilités à chaque département et à chaque secteur, pour s’assurer que le score de l’année suivante soit supérieur à celui de l’année précédente.

Elle élabore et met en œuvre des politiques visant à encourager, à fournir des incitations et un soutien aux entreprises scientifiques et technologiques, aux start-up innovantes, au transfert et à la rénovation des outils technologiques et des équipements de production, ainsi qu’à encourager le développement des industries et à la construction d’infrastructures techniques pour les clusters industriels.

Un large panel de technologies sont mis au service des populations dans diverses localités, à l’instar de la province de Quang Ninh (Nord) où sa zone économique spéciale de Cô Tô a lancé l’application “Cô Tô Digital”. Elle est non seulement un outil reliant l’administration aux résidents locaux et aux touristes, mais aussi un compagnon pour les touristes lors de chaque voyage sur place.

Comme l’impôt forfaitaire sera remplacé par une approche déclarative à partir du début 2026 dans le cadre d’une réforme réglementaire plus vaste visant à moderniser l’administration fiscale et à promouvoir un écosystème commercial transparent et efficace, la Direction des impôts du ministère des Finances a lancé un plan de 60 jours à cette fin. En réponse à ce plan, Viettel Telecom a proposé Tendoo, une plateforme intelligente de gestion des ventes qui permet de réaliser le processus "Ventes - Comptabilité - Déclaration fiscale" sur une plateforme unique.

VNA/CVN