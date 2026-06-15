Résolution N°10-NQ/TW, une nouvelle vision pour les investissements étrangers

La Résolution N°10-NQ/TW du Bureau politique traduit la volonté du Vietnam non seulement de rester ouvert aux capitaux internationaux, mais aussi de sélectionner les investissements susceptibles de renforcer ses capacités nationales.

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Photo : VNA/CVN

La Résolution N°10-NQ/TW du Bureau politique, publiée le 8 juin 2026 et consacrée au développement de l’économie à capitaux étrangers, définit de nouvelles orientations pour une restructuration stratégique de l'attraction des investissements étrangers.

Elle traduit la volonté du Vietnam non seulement de rester ouvert aux capitaux internationaux, mais aussi de sélectionner les investissements susceptibles de renforcer ses capacités nationales.

Tout en reconnaissant que le secteur à capitaux étrangers est "une composante importante de l'économie nationale", la Résolution 10 souligne également les limites observées dans l’attraction des IDE au cours des dernières années.

Selon le texte, la qualité et l’efficacité de l’attraction, de la gestion et de l’utilisation des investissements étrangers ne sont pas encore à la hauteur du potentiel et des avantages du pays, ni des exigences de la nouvelle phase de développement fondée sur la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique, la transition verte et le renforcement de l’autonomie stratégique.

Dans ce contexte, la Résolution 10 identifie plusieurs secteurs prioritaires pour l’attraction des investissements étrangers, notamment l’électronique, les semi-conducteurs et les équipements numériques ; l’intelligence artificielle, le big data, le cloud computing, l’Internet des objets et la blockchain ; les biotechnologies et les technologies biomédicales avancées ; les technologies énergétiques et les matériaux avancés, l’industrie verte ; ainsi que la logistique moderne, les services liés aux chaînes d’approvisionnement, les services financiers, le commerce, l’innovation et les services à forte valeur ajoutée…

La Résolution 10 souligne également que le développement de l’économie à capitaux étrangers doit contribuer au renforcement de l’autonomie stratégique du pays en transformant les ressources extérieures en capacités internes de l’économie.

Une évolution importante de la vision du développement

Le changement d’approche est clairement affirmé à travers l’objectif de passer d’une logique centrée sur l’attraction des capitaux à celle de la construction d’une plateforme nationale d’investissement stratégique ; de remplacer une approche fondée sur les limites administratives par une approche basée sur les filières, les chaînes de valeur et les écosystèmes d’innovation ; et de faire de la qualité, de l’efficacité, du transfert de technologies, de la participation aux chaînes d’approvisionnement et de la valeur ajoutée les principaux critères d’évaluation.

Alors qu’auparavant le succès de l’attraction des IDE était principalement mesuré par le nombre de projets et le volume des capitaux engagés, la Résolution 10 marque une transition vers la construction d’une plateforme nationale d’investissement stratégique. Elle montre que le Vietnam ne se contente plus d’accueillir les investissements, mais choisit activement ceux qui correspondent à ses objectifs de développement à long terme.

La résolution met également l’accent sur la gestion de l’ensemble du cycle de vie des projets et sur les liens avec les entreprises nationales. L’objectif est que le secteur des IDE contribue à intégrer davantage les entreprises vietnamiennes dans les chaînes d’approvisionnement et à renforcer progressivement la compétitivité nationale.

On peut affirmer que la Résolution 10 ne constitue pas seulement un texte sur le développement de l’économie à capitaux étrangers, mais aussi une évolution importante de la vision du développement du Vietnam. Elle marque le passage d’une économie reposant principalement sur les faibles coûts à une économie fondée sur la connaissance, la technologie et les capacités internes. Si elle est mise en œuvre de manière cohérente, elle pourrait ouvrir la voie à une nouvelle vague d’IDE et contribuer à façonner le nouveau modèle de croissance du Vietnam à l’horizon 2030 et 2045.

VNA/CVN