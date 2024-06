Vietnam - Russie

Renforcer les relations bilatérales pour la paix, la coopération et le développement

Photo : VNA/CVN

Se déroulant à l’occasion de la célébration par les deux pays du 30e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations amicales Vietnam - Russie (1994-2024) et dans la perspective du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025, cette visite constitue une activité de politique extérieure d’une importance particulière.

Le Vietnam et la Fédération de Russie, auparavant l’Union soviétique, ont toujours entretenu des relations traditionnelles spéciales. Vladimir Ilitch Lénine et la Grande Révolution russe d’Octobre ont marqué un tournant dans la démarche du président Hô Chi Minh pour chercher la voie du salut national. L’Union soviétique, puis la Fédération de Russie, a toujours été un ami grand, intime, fidèle du Vietnam

Le 30 janvier 1950, la République démocratique du Vietnam et l’Union soviétique ont officiellement établi des relations diplomatiques.

Le 16 juin 1994, le Vietnam et la Fédération de Russie ont signé le Traité sur les principes fondamentaux des relations amicales, jetant les fondements et les bases juridiques des relations entre les deux pays dans la nouvelle étape de développement.

Partenariat stratégique intégral

Le 1er mars 2001, le Vietnam et la Russie ont signé la Déclaration conjointe sur leur partenariat stratégique. Le 27 juillet 2012, le Vietnam et la Fédération de Russie ont publié une Déclaration conjointe sur le renforcement du partenariat stratégique intégral.

Ces dernières années, les relations entre les deux pays ont connu un développement excellent, rapide et global ; est un modèle de coopération mutuellement bénéfique et équitable, conforme aux intérêts de la paix, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde. La compréhension mutuelle et la confiance politique entre les deux pays ont été renforcées grâce aux visites et aux échanges de délégations de haut niveau.

Immédiatement après le XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, le président Vladimir Poutine a eu un entretien téléphonique et a félicité le secrétaire général Nguyên Phu Trong. Ensuite, le président du parti Russie unie, Dmitri Medvedev a eu un entretien téléphonique avec le secrétaire général Nguyên Phu Trong.

En 2023, conformément à l’Accord de coopération entre le Parti communiste du Vietnam et le parti Russie unie, le président du parti Russie unie, Dmitri Medvedev, a effectué une visite officielle au Vietnam.

Lors de leur entretien téléphonique de haut niveau le 26 mars 2024, le président Vladimir Poutine a accepté l’invitation du secrétaire général Nguyên Phu Trong à se rendre au Vietnam. À travers les échanges et les visites mutuelles, les hauts dirigeants des deux pays ont discuté de la situation internationale, de la situation des deux pays et des orientations politiques des relations globales en général.

Photo : Anex/CVN

Dans le domaine des affaires étrangères, les relations extérieures entre les partis se sont épanouies sous diverses formes de coopération entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et les principaux partis politiques russes, notamment le parti Russie unie, le Parti communiste de la Fédération de Russie et le parti Russie juste. Le Vietnam et la Fédération de Russie ont établi des canaux de coopération entre les gouvernements et les parlements des deux pays.

Le Vietnam est le premier pays à signer un accord de libre-échange avec l’Union économique eurasiatique (UEEA) dont la Russie est membre. Le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de la Russie en Asie du Sud-Est. La Russie est l’un des cinq principaux partenaires commerciaux du Vietnam en Europe.

Le Vietnam et la Russie ont également des projets d’investissement l’un dans l’autre, notamment dans des domaines importants et forts de la Russie tels que l’énergie, la science et la technologie, l’éducation et la formation. En outre, les deux pays entretiennent également de nombreuses formes de coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité.

La coopération en matière d’éducation, de formation, de science et de technologie continue d’être maintenue. Actuellement, environ 5.000 étudiants vietnamiens font leurs études en Russie. La coopération culturelle, sportive et touristique est activement mise en œuvre avec l’organisation annuelle et tournante de Journées de la culture dans chaque pays.

Quant à la coopération décentralisée, les deux parties ont établi environ 20 paires de relations. La communauté vietnamienne en Russie compte environ 60.000 personnes, apportant des contributions à leur pays natal et à leur pays de résidence, au renforcement de l’amitié traditionnelle vietnamo-russe. La coopération en matière d’échanges entre les peuples est constamment renforcée.

Avant la pandémie de COVID-19, les touristes russes étaient venus au Vietnam en plus grand nombre parmi les pays européens. En 2023, les Journées de la culture du Vietnam ont eu lieu en Russie ; et en 2024, les Journées de la culture de la Russie sont prévues au Vietnam.

Grosso modo, les relations entre les deux pays se sont développées de manière intégrale et forte, apportant des avantages pratiques aux deux peuples, dans l’intérêt de la paix, de la stabilité et de la coopération dans la région et dans le monde, a indiqué Lê Hoài Trung, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Au cours de sa cinquième visite au Vietnam, le président Vladimir Poutine aura des entretiens avec de hauts dirigeants vietnamiens ainsi que d’autres activités significatives, continuant ainsi de consolider et de développer les relations Vietnam - Russie.

Coopération multiforme

Les deux parties discuteront de la situation dans chaque pays, de la situation internationale et des questions d’intérêt commun telles que le maintien de la paix, la coopération et le développement, le règlement des différends, la mise en œuvre des cadres importants tels que la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), la conclusion d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) ainsi que des orientations pour promouvoir la coopération multiforme.

La visite d’État du président Vladimir Poutine au Vietnam, à l’invitation du secrétaire général Nguyên Phu Trong, démontre la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie pour la paix, l’amitié, la coopération, le développement, la diversification et la multilatéralisation du Vietnam, a souligné Lê Hoài Trung.

En outre, la visite contribue à affirmer la position et le prestige du pays ; d’affirmer la politique extérieure cohérente du XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam et la Résolution N°34-NQ/TW du Politburo sur certaines orientations et politiques majeures mettant en œuvre la politique extérieure du XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

L’objectif consiste à promouvoir et à approfondir les relations avec les partenaires stratégiques, les partenaires intégraux et d’autres partenaires importants du Vietnam ; et dans le même temps, à promouvoir le rôle pionnier des affaires étrangères pour contribuer à l’instauration et au maintien de la paix et à la mobilisation des ressources pour le développement.

Cette visite a eu lieu peu de temps après l’entrée en fonction du président Vladimir Poutine pour un nouveau mandat, démontrant la haute appréciation de la Russie, du président Vladimir Poutine personnellement ainsi que de la communauté internationale pour l’œuvre, le potentiel, la position et la réputation du Vietnam sur la scène internationale après 40 ans de rénovation, sur la base de la prise en héritage du processus de lutte avec de nombreux efforts du pays à travers plusieurs générations.

Elle affirme en même temps l’importance accordée au leadership du Parti communiste du Vietnam, l’estime du président Vladimir Poutine pour la personne du secrétaire général Nguyên Phu Trong - qui a apporté de nombreuses contributions aux relations entre les deux pays.

Forte des relations traditionnelles amicales excellentes, du soutien vigoureux et des bons sentiments des deux peuples et sur la base des réalisations obtenues, la visite du président Vladimir Poutine au Vietnam est une occasion importante pour élever les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur, tirer parti du potentiel et promouvoir les avantages des deux parties, proposer de nouvelles orientations pour les relations bilatérales au bénéfice des deux peuples, contribuant activement à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN