Remise des prix du Concours "50 ans - une ville dans tous les cœurs"

Racontant le parcours d’une véritable "renaissance", rendue possible grâce à la solidarité et à la générosité des habitants de Hô Chi Minh-Ville, Phùng Minh Hiếu, élève de terminale (classe 12A17) du lycée Marie Curie a reçu le Prix spécial lors de la cérémonie de clôture du concours "50 ans - une ville dans mon cœur", organisée le 9 juillet.

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Ce concours, lancé conjointement par le journal Dân trí (Intelligence) et le Service de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville, s'inscrit dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'attribution du nom du Président Hô Chi Minh à l'ancienne ville de Saïgon-Gia Định (2 juillet).

Le récit de Minh Hiếu a profondément ému le jury. Par une nuit pluvieuse de Saïgon, à la fin de l'année 2008, un nourrisson abandonné dans une ruelle fut recueilli par une modeste travailleuse qui lui ouvrit son foyer et son cœur. L'enfant grandit grâce aux courses de moto-taxi de son père adoptif, aux sacs de bouteilles et de cartons recyclables collectés par sa mère adoptive, ainsi qu'à la bienveillance de personnes sans aucun lien de sang avec lui. Plus tard, l'école, les enseignants et ses camarades lui offrirent un environnement bienveillant, riche en encouragements et en soutien.

Cette affection est devenue le socle qui lui a permis d'aimer la vie, les autres et sa ville, de garder confiance en l'avenir et de poursuivre sans relâche ses efforts pour se dépasser. À travers son texte, Minh Hiếu souhaitait exprimer sa profonde gratitude envers Hô Chi Minh-Ville ainsi qu'envers toutes les personnes qui l'ont accueilli, accompagné et aidé à grandir.

Des regards multiples

Selon Huỳnh Lê Nhu Trang, directrice adjointe du Service de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville, le concours constitue un vaste espace d'expression où les participants racontent la ville portant le nom de Hô Chi Minh sous des regards multiples, en reliant son histoire, ses habitants et ses aspirations pour l'avenir. Cette initiative a permis aux élèves comme aux enseignants de revisiter l'histoire de la ville, de raviver leur fierté citoyenne et de partager une vision commune d'une métropole moderne, civilisée et profondément humaine.

Huỳnh Lê Nhu Trang a souligné que la véritable richesse du concours ne réside pas uniquement dans le nombre exceptionnel de participations, mais surtout dans la profondeur des récits et la sincérité des émotions exprimées. Chaque œuvre reflète un attachement personnel, nourri de souvenirs, d'émotions et d'espérances, envers cette ville où tant de personnes vivent, étudient et construisent leur avenir. Grâce à ce concours, chacun a pu mieux comprendre sa ville, l'aimer davantage et en être plus fier.

C'est précisément cette dimension éducative que les organisateurs souhaitaient promouvoir. Hô Chi Minh-Ville n'est pas seulement une destination ; elle demeure, pour d'innombrables Vietnamiens, une ville qui occupe une place durable dans leur cœur.

En seulement un mois après son lancement, le concours a rencontré un large écho dans tout le pays, avec plus de 21.500 œuvres envoyées par des élèves, étudiants, enseignants, universitaires ainsi que de nombreux citoyens attachés à la ville portant le nom de Hô Chi Minh. Parmi elles, 200 œuvres ont été retenues pour la finale. Outre le Prix spécial, le jury a décerné 10 premiers prix, 20 deuxièmes prix, 30 troisièmes prix, 40 prix "Espoir", ainsi que plusieurs prix spéciaux et récompenses collectives.

Selon le comité d'organisation, chaque texte constitue un fragment de mémoire et un regard singulier sur une ville en perpétuelle évolution, capable d'innover tout en préservant ses valeurs traditionnelles. Malgré la diversité des approches, toutes les œuvres se rejoignent autour d'un même fil conducteur : l'amour porté à Hô Chi Minh-Ville.

De nombreux récits retracent les grandes étapes de l'histoire de la ville, depuis les années de guerre jusqu'à son impressionnant essor contemporain. D'autres mettent en lumière des histoires familiales, des parcours de vie, des trajectoires d'installation, la solidarité qui unit les habitants d'une grande métropole, les gestes de générosité du quotidien et la volonté constante de progresser.

Le concours a également donné une place importante aux réflexions consacrées à la nouvelle étape de développement de Hô Chi Minh-Ville après son élargissement administratif, traduisant l'espoir d'une métropole encore plus dynamique dans un espace territorial élargi. Plusieurs auteurs ont élargi leur propos aux enjeux de l'éducation, de la culture, de la préservation des traditions, de l'innovation ainsi qu'au rôle et aux responsabilités de la jeune génération dans la poursuite du développement de la ville.

Au-delà d'une compétition littéraire, cette initiative constitue une occasion privilégiée pour toutes les générations de revisiter le parcours de développement de Hô Chi Minh-Ville à travers leurs souvenirs, leurs expériences, leurs regards et leurs aspirations. Depuis un demi-siècle, la métropole n'a cessé de se transformer pour devenir le principal pôle économique, culturel, éducatif, scientifique, technologique et d'innovation du Vietnam. Elle demeure également un lieu où se conjuguent la mémoire, les sentiments et les rêves de millions de Vietnamiens, génération après génération.

Texte et photos : Quang Châu/CVN