Assemblée nationale

Réformes, croissance et gouvernance, les priorités affirmées à la 10ᵉ session

Dans l’après-midi du 11 décembre, à l’issue de la séance de clôture de la 10ᵉ session de la XV e législature de l’Assemblée nationale, une conférence de presse sur ses résultats a été organisée sous l’égide du secrétaire général et chef du Bureau de l’Assemblée nationale, Lê Quang Manh.

S’exprimant lors de la conférence de presse, le chef adjoint du Bureau de l’Assemblée nationale, Nguyên Van Hiên, a rappelé que, conformément aux objectifs de la Résolution 66-NQ/TW sur le renouvellement de l’élaboration et de l’application des lois, la XVe Assemblée nationale avait adopté environ 150 lois au cours de son mandat. Ce volume législatif a, selon lui, permis de lever les goulets d’étranglement institutionnels entravant le développement du pays dans les années à venir.

Il a toutefois reconnu plusieurs limites dans les activités parlementaires du mandat écoulé comme retards et non-respect du calendrier de présentation de certains projets de loi ; analyses et évaluations de politiques encore insuffisantes ; mobilisation limitée des experts, scientifiques et groupes concernés dans les consultations ; choix perfectible des thèmes de supervision...

Interrogée sur l’objectif d’une croissance à deux chiffres, Pham Thi Hông Yên, députée spécialisée auprès de la Commission de l’Économie et des Finances, a souligné qu’il s’agissait d’un "objectif ambitieux traduisant la volonté et la détermination de tout le système politique dans une nouvelle phase de développement du pays".

Elle a cité comme priorité absolue le maintien de la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l’inflation et l’assurance des grands équilibres, tout en contrôlant la dette publique et le déficit budgétaire dans les limites règlementaires. Elle a insisté sur la nécessité de créer une véritable percée institutionnelle, d’établir un environnement d’affaires sûr, sain et favorable, ainsi que de supprimer de manière radicale les blocages juridiques. Parmi les autres priorités figurent : bâtir un nouveau modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ; développer vigoureusement le secteur privé ; libérer les ressources humaines ; attirer efficacement les investissements domestiques et internationaux ; mettre en service le Centres financier international. Elle a également mis en avant l’importance du développement de ressources humaines modernes et de haute qualité.

La 10ᵉ session a examiné de nombreux contenus, dont plusieurs dossiers liés au travail du personnel.

Selon la vice-présidente de la Commission des affaires des députés, Ta Thi Yên, la consolidation du personnel répond aux exigences des missions à venir, alors que le pays intensifie et parachève son cadre institutionnel, met en œuvre le modèle d’administration locale à deux niveaux et se prépare au prochain mandat de la 16e législature.

À propos de la Loi sur la presse, la vice-présidente de la Commission de la Culture et de la Société, Nguyên Thi Mai Hoa, a indiqué que le gouvernement avait chargé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de faire le bilan du schéma actuel de développement et de gestion de la presse. Selon elle, c’est une base essentielle pour identifier les acquis, les problématiques émergentes et les solutions permettant de bâtir des organes de presse multimédias de référence, tant au niveau central que local.

