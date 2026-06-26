Suisse

Record de température dépassé de plus de 1°C pour un mois de juin, à 38°C

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Selon MétéoSuisse, la température de 37°C a été dépassée pour la première fois dans le pays alpin durant un mois de juin. Le record précédent pour ce mois datait de 1947, avec 36,9 relevés à l'époque dans la même ville de Bâle, près des frontières allemande et française. Dans le Nord, ce record a été battu jeudi 25 juin dans un total de six stations. Une forte vague de chaleur de plusieurs jours s'est installée en Suisse, comme dans le reste de l'Europe. Selon l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse), elle devrait prendre fin lundi prochain au nord des Alpes, probablement mardi au Sud. "La fin de l'épisode caniculaire est en vue avec une probabilité élevée. Avant d'en arriver là, un dernier écueil doit cependant être franchi ce weekend", prévient l'agence. Dans sa dernière mise à jour en date, MeteoSuisse a placé la moitié du pays en alerte 4 (sur 5, soit "fort danger") en raison des fortes températures, principalement dans le Nord et l'Ouest du pays.

AFP/VNA/CVNO