Rapport gouvernemental sur la mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée nationale

Poursuivant la 10ᵉ session de l'Assemblée nationale de la XVᵉ législature, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a présenté le 3 décembre à Hanoï un rapport détaillé sur l'exécution des 16 Résolutions parlementaires relatives à la surveillance thématique et aux activités de questions des députés.

Sous la direction drastique du gouvernement, de nombreux travaux avaient abouti à des résultats tangibles, a-t-il déclaré, même si certains dossiers requièrent encore une attention soutenue.

Sur le plan financier et bancaire, le gouvernement s'est concentré sur la révision de 12 lois et soumis à l'Assemblée nationale l'adoption de huit textes portant sur le budget de l'État, les prix, la gestion du capital public dans les entreprises ainsi que plusieurs lois fiscales sectorielles. Ils ont également approuvé 108 des 111 planifications nationales et poursuivent le traitement des difficultés liées à la planification, en lien avec la réorganisation des unités administratives et la mise en place de l'administration locale à deux niveaux.

Une politique monétaire flexible, coordonnée à une politique budgétaire expansionniste ciblée, a permis de stabiliser la macroéconomie, de contrôler l'inflation et de garantir les grands équilibres de l'économie. Le taux de créances douteuses a été maîtrisé à 1,64% fin octobre, parallèlement à la restructuration obligatoire de certaines banques et à la gestion stricte du marché de l'or.

Dans les secteurs de l'industrie et des infrastructures, le gouvernement a ajusté le Plan électrique VIII et achevé la construction de la ligne 500 kV Quang Trach - Phô Nôi avant terme. La priorité est accordée aux projets stratégiques tels que l'autoroute Nord-Sud et l'aéroport de Long Thành, avec l'objectif de dépasser 3.000 km d'autoroutes fin 2025, ainsi qu'au programme d'un million de logements sociaux.

Le secteur agricole progresse également avec le déploiement du projet d'un million d'hectares de riziculture de haute qualité à faibles émissions. L'application des sciences, des technologies et de la transformation numérique a été renforcée, notamment dans la prévention et la gestion des catastrophes naturelles ainsi que dans la surveillance des activités des navires de pêche en mer.

Enfin, pour stimuler l'innovation et le développement humain, le gouvernement a soumis des résolutions et conclusions sur le développement scientifique, technologique et de l'innovation, ainsi que la transformation numérique nationale, l'application de la biotechnologie au service du développement national dans la nouvelle situation.

Le gouvernement a également a mis en place une stratégie d'infrastructure numérique, la planification nationale des infrastructures de l'information et des communications, et a élaboré la Loi sur les télécommunications de 2023 ainsi que son décret d'application, afin de promouvoir un marché des télécommunications plus concurrentiel et le développement de nouveaux services.

Le secteur éducatif vise une percée qualitative avec l'élaboration de la Loi sur les enseignants, l'unification des manuels scolaires pour l'année 2026-2027 et la construction d'écoles dans les zones frontalières, plaçant le Vietnam parmi les pays en bonne voie vers les objectifs de développement durable.

