Hô Chi Minh-Ville

Quatre expositions avec 700 œuvres du peintre Huynh Phuong Dông

La série de quatre expositions "Voyage de Huynh Phuong Dông", avec 700 œuvres (huiles, laques et croquis), deviendra le plus grand événement d'exposition jamais organisé sur ce peintre vietnamien de renom, connu pour ses œuvres imprégnées de réalisme et d'esprit révolutionnaire, en particulier celles qui dépeignent la guerre et le peuple vietnamien pendant les résistances contre les envahisseurs français et américains.

La série d'expositions est organisée conjointement par les musées, la famille de l'artiste et SANN - The House of Art, pour célébrer le 50ᵉ anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (1975-2025), le 100ᵉ de la fondation de l'École des beaux-arts d'Indochine (1925-2025) et le 100ᵉ de la naissance de Huynh Phuong Dông (1925-2015).

Le 15 mars, la première exposition baptisée "Voyage de Huynh Phuong Dông" ouvrira ses portes au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville.

Une autre exposition se tiendra le 20 mars au Palais des expositions de la ville, le 10 avril au Musée des beaux-arts du Vietnam, et une quatrième ouvrira ses portes le 22 avril dans un lieu qui sera précisé ultérieurement.

Du 25 au 30 avril, la famille de l'artiste a également lancé la série de livres Voyage de Huynh Phuong Dông (qui devrait comporter 10 tomes), choisissant de présenter plus de 2.500 œuvres.

Le peintre Huynh Phuong Dông (1925-2015) est connu pour ses œuvres liées au thème de la résistance, mais dans cette série d'expositions, on verra un Huynh Phuong Dông diversifié et multiforme, des croquis de paysages en temps de guerre aux croquis de paysages en temps de paix, des portraits de personnes en guerre, à travers la guerre et de retour à la vie quotidienne, des voyages à travers le Vietnam ou dans de nombreux pays du monde, des portraits de personnages...

Texte et photos : Minh Thu/CVN