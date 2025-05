Quatre excellents projets remportent le Prix ​​Bao Son 2024

Quatre projets exceptionnels dans les domaines de la protection des animaux et de l'environnement, des sciences de la santé, des technologies de l'ingénierie et des sciences sociales et humaines ont été récompensés lors de la cérémonie de remise des Prix Bao Son 2024 qui s'est tenue dimanche 11 mai au soir à l'Opéra de Hanoï, en présence du vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung.

Il s'agit des projets de recherche et de production du vaccin contre la peste porcine africaine AVAC ASF LIVE, menés par le Dr Nguyên Van Diêp de la société par actions AVAC Vietnam, des recherches sur l'application de la chirurgie enparoscopique au traitement des troubles thyroïdiens, menées par le Dr Trân Ngoc Luong, Héros du travail et Médecin du peuple, des recherches sur les matériaux composites triphasés avancés en ingénierie, menées par le Dr Nguyên Dinh Duc et les recherches sur l'histoire des politiques ethniques des communistes vietnamiens menées par le professeur Furuta Motoo, président de l'Université Vietnam - Japon, relevant de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï.

Ces projets ont été récompensés pour leurs avancées révolutionnaires en matière de recherche et d'application technologique, leur valeur pratique et leur grande efficacité socio-économique, contribuant ainsi au développement durable et à l'amélioration de la qualité de vie.

Selon Nguyên Truong Son, président du Fonds d'éducation et de formation Bao Son, président du groupe Bao Son, cette année, le Conseil des prix, composé de prestigieux scientifiques nationaux et internationaux, les quatre meilleurs projets sélectionnés depuis 28 projets sont honorés après une évaluation minutieuse. Chaque prix vaut 3,1 milliards de dongs (équivalent à 120.000 dollars).

Bien possédant l'idéologie directrice des dirigeants du Parti et de l'État concernant le développement des sciences, des technologies et de l'innovation comme seul moyen de développer le pays et d'améliorer la vie des gens, le Prix Bao Son sera maintenu, la valeur des prix continuera d'être augmentée et augmentera chaque année de 10.000 dollars pour chaque prix.

