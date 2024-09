Quang Tri : aucun bateau de pêche ni aucun pêcheur n'a violé les eaux étrangères

>> Tiên Giang optimise l'efficacité de la prévention et de la lutte contre la pêche INN

>> Nam Dinh : 100% des navires de pêche doivent maintenir une connexion satellitaire continue

>> Lutte contre la pêche INN : gestion rigoureuse des navires de pêche en infraction

Photo : VNA/CVN

À ce jour, à Quang Tri, 186 des 188 bateaux de pêche de plus de 15 m de long sont équipés du système de surveillance des navires par satellite (VMS) conformément aux réglementations contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Les deux autres sont actuellement inactifs.

Les autorités se sont étroitement coordonnées pour contrôler et sanctionner les infractions telles que franchissement de la frontière maritime autorisée, le non-maintien du fonctionnement du VMS.

Cependant, les fournisseurs de services par satellite pour le VMS rencontrent souvent des pannes de connexion et tardent à les réparer, ce qui entraîne des difficultés dans la gestion des navires et affecte le processus de production.

VNA/CVN