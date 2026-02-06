Foire du Printemps 2026

Quand la science et la technologie deviennent le cœur de la valeur des produits

La Foire du Printemps 2026 n’est pas seulement un espace de présentation des biens destiné à répondre aux besoins de consommation du début d’année, mais reflète également clairement la tendance à l’application de la science et de la technologie dans la production, lorsque de nombreuses entreprises présentent de manière proactive leurs procédés, leurs capacités technologiques et la valeur intrinsèque de leurs produits.

Dans le contexte de mise en œuvre vigoureuse des grandes résolutions du Comité central du Parti communiste du Vietnam sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation, de transformation numérique nationale ainsi que sur le développement de l’économie privée, la Foire du Printemps 2026 ne se limite plus à l’exposition et à la promotion de produits. Elle met en évidence l’orientation croissante vers l’intégration des technologies afin d’accroître la valeur ajoutée des biens proposés.

Les observations réalisées lors de la foire montrent que la science et la technologie occupent une place de plus en plus centrale dans les processus de production des entreprises. Alors qu’auparavant les foires commerciales se concentraient principalement sur la présentation de produits finis, de nombreuses entreprises choisissent aujourd’hui de "démontrer" directement leurs capacités de production, leurs procédés technologiques et leurs normes de qualité, renforçant ainsi la confiance des consommateurs.

L’un des points marquants de la Foire de Printemps 2026 réside dans les produits d’artisanat fabriqués grâce à une combinaison harmonieuse entre savoir-faire traditionnel et application des technologies modernes. De nombreuses entreprises représentant des milliers d’ateliers artisanaux, ont présenté des produits garantissant qualité, sécurité, traçabilité et des designs de plus en plus raffinés.

Dans la pratique, l’investissement dans des machines et des équipements modernes a permis aux ateliers artisanaux de surmonter les limites de productivité tout en préservant les valeurs culturelles traditionnelles. Un exemple typique est celui de la société à responsabilité limitée de production et d’import-export d’artisanat d’Asie du Sud-Est, située dans le district de Thuong Tin (Hanoï). L’entreprise applique la science et la technologie à toutes les étapes, de la conception et de la création des ébauches jusqu’à la transformation et à la finition de produits haut de gamme en kaolin, corne de buffle, nacre, coquillages et bois sculpté.

Selon Mme Lê Thi Thuân, vice-directrice de l’entreprise, auparavant la découpe manuelle ne permettait de traiter qu’environ 30 kg de cornes par jour. Grâce à l’introduction de machines, la production atteint aujourd’hui plusieurs centaines de kilogrammes par jour, améliorant à la fois l’efficacité, la précision et la qualité des produits. Lors de la foire, les articles en corne de buffle, corne de bœuf, coquillages et nacre - tels que bijoux, articles ménagers et produits de soins - ont attiré un large public.

Au-delà de l’artisanat, les produits alimentaires essentiels exposés à la foire témoignent également d’une transition marquée vers une production reposant sur les hautes technologies. Face aux exigences croissantes en matière de sécurité alimentaire et de traçabilité, de nombreuses entreprises ont investi dans des modèles de production fermés et rigoureusement contrôlés.

Dans la commune de Huong Son (Hanoï), la société Kinoko Thanh Cao Import-Export Co., Ltd. a investi dans une usine de production de champignons utilisant des technologies avancées, avec 30 salles de culture modernes. L’ensemble du processus - de l’ensemencement à la culture, la récolte et le conditionnement - est strictement contrôlé grâce à des systèmes de surveillance de la température, de l’humidité, de la lumière et des niveaux de CO₂ et d’O₂.

Nguyên Huu Tinh, directeur de l’entreprise, indique que la société utilise des souches de champignons d’origine japonaise, sans produits chimiques ni conservateurs, tout en réutilisant les matériaux de production afin de s’orienter vers un modèle de production écologique et respectueux de l’environnement.

Les constats faits lors de la Foire du Printemps 2026 montrent que les consommateurs s’intéressent de plus en plus à la "technologie derrière les produits", et ne se limitent plus à l’apparence ou au prix. La transparence de l’information, la normalisation des processus de production et l’application de la science et de la technologie contribuent à renforcer la crédibilité des marques, tout en ouvrant de nouvelles opportunités aux produits "Made in Vietnam" sur les marchés national et international.

