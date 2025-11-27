Qualité de l’air : Hanoï inaugurera ses premières zones à faibles émissions dès 2026

Le Conseil populaire municipal de Hanoï a adopté, le 27 novembre, une résolution instaurant des zones à faibles émissions (ZFE) sur le territoire de la capitale, prévoyant notamment des restrictions de circulation pour les motos à essence à l'intérieur du périphérique N° 1 à compter du 1 er juillet 2026.

Photo : VNA/CVN

Selon ce texte adopté lors de la 28ᵉ session du Conseil populaire municipal, les zones à faibles émissions sont définies comme des zones de protection stricte identifiées dans le Plan d'aménagement de la capitale pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, ainsi que des zones souffrant d'embouteillages chroniques et des zones où la qualité de l'air est jugée inférieure à la moyenne depuis au moins un an.

La ville a établi une feuille de route progressive qui débutera par une phase pilote en juillet 2026 dans neuf quartiers situés à l'intérieur du périphérique N°1, à savoir : Hai Bà Trung, Cua Nam, Hoàn Kiêm, Ô Cho Dua, Van Miêu - Quôc Tu Giam, Ba Dinh, Giang Vo, Ngoc Hà et Tây Hô. Dès le 1er janvier 2028, elle s’étendra aux quatorze quartiers délimités par le périphérique N° 2 (9 quartiers du périphérique n°1 et Lang, Dông Da, Kim Liên, Bach Mai et Vinh Tuy), puis d'englober 36 communes et quartiers à l'intérieur du périphérique N°3 à partir du 1er janvier 2030.

La résolution impose des mesures strictes pour améliorer la qualité de l'air, ciblant principalement les véhicules fonctionnant aux combustibles fossiles. Concernant les deux-roues, le texte stipule que les motos et cyclomoteurs utilisés par les plateformes de transport par application seront totalement interdits de circulation dans les ZFE, tandis que les autres motos à essence se verront limiter l’accès selon des plages horaires ou des secteurs spécifiques. Par ailleurs, la ville interdira la circulation des camions de plus de 3,5 tonnes fonctionnant aux carburants fossiles et limitera progressivement l'accès aux automobiles ne respectant pas les normes d'émissions de niveau 4.

Le choix d’appliquer des restrictions horaires pour les motos personnelles, plutôt qu’une interdiction totale immédiate, découle d’une volonté d’adapter la mesure à la réalité du terrain. Le Comité populaire de Hanoï a expliqué que cette flexibilité répond aux avis recueillis auprès des départements, des autorités locales et de la population via le portail d'information de la ville, afin d'assurer une transition compatible avec les infrastructures de transport actuelles et les conditions socio-économiques des habitants.

VNA/CVN