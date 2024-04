Promouvoir les ressources en main-d’œuvre pour travailler à l’étranger

Photo : VNA/CVN

Les chiffres montrent également que la politique consistant à envoyer des travailleurs à l'étranger crée non seulement des emplois, mais contribue également à l'objectif de promotion du développement socio-économique...

Rien qu'en 2023, plus de 159.000 travailleurs vietnamiens sont partis travailler à l'étranger sous contrat, soit plus de 33,3% du plan annuel. Il s’agit du plus grand nombre depuis plus de dix ans. Le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales a également encouragé cet envoi dans le cadre de programmes à but non lucratif et la diffusion d'informations à de nombreuses personnes et travailleurs, dont les pauvres des communes en difficulté et la promotion des négociations visant à élargir les professions et les marchés d'accueil du travail avec des partenaires sud-coréens et allemands et australiens afin d'élargir les marchés dans les années à venir...

Actuellement, le Vietnam compte environ 650.000 personnes travaillant dans 40 pays et territoires. Outre les marchés traditionnels tels que le Japon, la République de Corée, Taïwan (Chine), le point marquant en 2023 a été l'expansion du marché, créant plus d'opportunités d'emploi dans des pays européens dont la Hongrie, la Grèce, la Pologne, la Slovaquie, la Croatie... Le nombre de personnes partant travailler dans de nouveaux marchés a eu tendance à augmenter progressivement au fil des années.

Le Vietnam a pour objectif d'envoyer 125.000 travailleurs contractuels à l’étranger en 2024, en se concentrant sur les principaux marchés "traditionnels" tels que le Japon, Taïwan (Chine), la République de Corée, l’Allemagne… Cette main-d’œuvre transfère au pays environ 3,5 à 4 milliards d'USD de fonds chaque année.

Photos : VNA/CVN

Cette année, le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales continuera d'améliorer la qualité des travailleurs envoyés à l'étranger sous contrat, leurs compétences professionnelles et en langues étrangères, et de renforcer la sensibilisation des entreprises sur les questions concernées.

Pour atteindre ces résultats, en plus des efforts du secteur du travail, des invalides et des affaires sociales, le rôle des entreprises d'exportation de main-d'œuvre joue un rôle extrêmement important. Les travailleurs échappent non seulement à la pauvreté, mais ont également la capacité de soutenir leurs proches et de leur créer des conditions pour qu'ils investissent dans la production et les affaires.

Récemment, le gouvernement a publié un plan pour mettre en œuvre la Directive N° 20-CT/TW du Secrétariat sur le renforcement de la direction du Parti dans l'envoi de travailleurs vietnamiens à l'étranger dans la nouvelle situation. Ce plan élabore non seulement une stratégie pour envoyer les travailleurs vietnamiens à l'étranger, mais se concentre également sur des solutions pour sensibiliser les travailleurs au respect de la loi afin de prévenir et limiter les cas de violation de la loi du pays d'accueil.

VNA/CVN