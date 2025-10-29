Projets de documents du XIVᵉ Congrès du Parti : une vision stratégique et humaniste

Les projets des documents du XIVᵉ Congrès national du Parti sont actuellement soumis à une large consultation auprès des cadres, des membres du Parti et de toutes les couches de la population.

De nombreux habitants et entreprises de la province de Ninh Binh saluent le contenu des projets, qui mettent en lumière les réalisations remarquables du pays, identifient clairement les obstacles et définissent des objectifs concrets pour un développement rapide et durable.

Duong Hông Phiên, chef adjoint du Département de la culture et des affaires sociales du Comité populaire de la commune de Vu Ban, a salué le fait que les projets placent l’être humain au centre du développement et garantissent la protection sociale de la population.

Selon lui, la gratuité ou la réduction des frais de scolarité, de la maternelle au lycée, ainsi que l’augmentation des investissements dans les infrastructures scolaires, témoignent d’une vision stratégique profondément humaniste.

Duong Hông Phiên estime que, dans les années à venir, l’État devra donner la priorité à l’investissement et mobiliser les ressources sociales pour développer la culture, renforcer le mouvement de construction de la vie culturelle à la base et bâtir des campagnes et des villes civilisées.

Nguyên Van Sinh, secrétaire de la cellule du Parti du hameau Minh Duc, commune de Co Le, considère que les projets de documents reflètent un esprit de renouveau, qui ne se limite pas à la croissance économique mais accorde une grande importance à la qualité de vie et au bonheur des citoyens.

En particulier, le programme de soutien au logement pour les personnes à faible revenu et de suppression des habitations précaires illustre la dimension profondément humaniste des politiques sociales.

Luong Van Truong, directeur de la Coopérative des jeunes Nam Dai Duong, se réjouit que les projets soulignent le rôle du secteur privé, en considérant les coopératives et l’économie privée comme l’un des moteurs importants de l’économie nationale.

Le directeur de la Coopérative des jeunes Nam Dai Duong est convaincu qu’avec les orientations et les solutions prévues pour développer le secteur privé dans le projet de rapport politique, la puissance de ce secteur sera libérée et consolidée, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs stratégiques visant à faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

