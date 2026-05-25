Culture

Préserver un patrimoine centenaire au cœur d’une mégapole en pleine mutation

Le 24 mai, le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, le Comité populaire du quartier d’An Đông ainsi que la Congrégation de Nghia An ont organisé la cérémonie d’inauguration des travaux de restauration du Temple Nghia Tu des Teochews, du Pavillon de Guanyin et du bassin du zen aquatique, après plus de dix mois de chantier.

>> Hô Chi Minh-Ville : préserver et valoriser le patrimoine culturel à travers les musées

>> La culture, moteur d’attractivité et de compétitivité du Vietnam

>> Hanoï verdit et modernise ses villages de métiers

Édifié vers 1881, le Temple Nghia Tu des Teochews constitue un remarquable témoignage du patrimoine architectural et culturel de la communauté chinoise Teochew établie à Hô Chi Minh-Ville.

Au fil du temps, malgré plusieurs campagnes de restauration majeures menées en 1896, 1968 et 1994, de nombreux éléments de l’édifice se sont fortement dégradés. Face à l’urgence de la conservation patrimoniale, en juillet 2025 le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville a approuvé un projet global de restauration et de réhabilitation.

Grâce à un investissement de plus de 20 milliards de dôngs mobilisé auprès de la société civile, les travaux de restauration ont été menés à leur terme. L’ensemble des composantes architecturales et décoratives caractéristiques du style teochew, notamment les faîtages, les structures de charpente en bois et les ornements sculptés, a été restauré dans le respect des techniques traditionnelles. Les décors figurant dragons, phénix, nuages et paysages aquatiques ainsi que les bas-reliefs en céramique retrouvent aujourd’hui leur éclat d’origine et témoignent à nouveau de la richesse artistique de cet héritage architectural.

Participant à ce projet de restauration, l’artisan Thanh Tùng a souligné que la difficulté principale consistait à préserver l’esprit authentique de l’architecture teochew traditionnelle. Selon lui, les décorations en mosaïque de céramique et les bas-reliefs constituent des éléments essentiels de ce patrimoine. Les faîtages, les panneaux décoratifs et les structures en bois du temple ont ainsi été restaurés entièrement à la main par des artisans expérimentés, dans le respect des techniques ancestrales. "À partir de fragments de céramique et de porcelaine, nous avons reconstitué avec soin les scènes et motifs traditionnels. Notre objectif était de retrouver la finesse des détails, l’éclat des couleurs et l’atmosphère solennelle qui caractérisent ce monument historique", a-t-il expliqué.

Lors de la cérémonie inaugurale, M. Trân Em, président du conseil d’administration de la Congrégation de Nghia An, a déclaré avec émotion que chaque brique, chaque couche picturale ainsi que les somptueux bas-reliefs en céramique des faîtages avaient été restaurés et valorisés dans le respect de leur état originel. Selon lui, la renaissance du Temple Tuong Tu des Teochews ne représente pas seulement la sauvegarde d’un monument centenaire ; elle symbolise également la transmission durable des valeurs de piété filiale, de respect des ancêtres et d’attachement aux traditions à travers les générations.

Situé dans l’enceinte paisible de l’hôpital An Bình, dans le quartier d’An Đông à Hô Chi Minh-Ville, l’ensemble architectural composé du Temple Nghia Tu des Teochews, du Pavillon de Guanyin et du bassin zen aquatique constitue désormais un espace patrimonial majeur dédié à la préservation et à la transmission des valeurs culturelles traditionnelles de la communauté chinoise teochew dans le Sud du Vietnam.

D’un point de vue architectural, cette restauration exemplaire illustre l’importance de la conservation du patrimoine vernaculaire bâti dans un contexte d’urbanisation accélérée. Elle contribue non seulement à la sauvegarde d’un ensemble architectural de grande valeur historique et artistique, mais également à la préservation de l’identité culturelle d’une communauté qui a profondément marqué le développement urbain et culturel de Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photos : Quang Châu /CVN