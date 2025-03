Près de 1.000 coureurs célèbrent le 50ᵉ anniversaire de la victoire de Buôn Ma Thuôt

La 42ᵉ édition de la course de Dak Lak pour la coupe Grineu Electric a eu lieu dimanche 2 mars dans cette province des Hauts plateaux du Centre.

La cérémonie d’ouverture s’est tenue sur la place du 10-Mars, dans la ville de Buôn Ma Thuôt, organisée par le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, en collaboration avec l’Union de la Jeunesse provinciale et le Service provincial de l’éducation et de la formation.

Cet événement sportif s’inscrit dans le cadre des célébrations du 50ᵉ anniversaire de la victoire de Buôn Ma Thuôt et de la libération de la province de Dak Lak (10 mars 1975 - 10 mars 2025).

Il s'agit de la plus ancienne compétition d’athlétisme de la province. Cette année, elle a rassemblé près d'un millier de coureurs. Après une matinée de compétition animée, l’événement s’est conclu avec succès.

