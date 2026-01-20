Prensa Latina lance une rubrique dédiée au XIVᵉ Congrès national du PCV

Le portail électronique de l'Agence de presse latino-américaine Prensa Latina (Cuba) a officiellement inauguré une rubrique spéciale intitulée "XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam", destinée à relayer et à diffuser largement auprès du public international les informations officielles relatives à cet événement majeur.

Photo : VNA/CVN

Cette rubrique publie des articles et des images consacrés au déroulement du Congrès, affirmant le rôle de guide du Parti communiste du Vietnam (PCV), permettant à la nation vietnamienne d’avancer résolument vers une nouvelle ère de paix, d’indépendance et de démocratie.

Dans un entretien accordé au correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à La Havane, le président de Prensa Latina, Jorge Legañoa Alonso, a souligné que cette rubrique illustre l’engagement de Prensa Latina, dans le cadre de sa coopération avec la VNA, à faire connaître le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam au public international, notamment en Amérique latine.

Il a estimé que cette initiative médiatique témoigne des résultats de la coopération bilatérale fondée sur une volonté politique commune, malgré les distances géographiques et les différences linguistiques.

Le XIVᵉ Congrès national du Parti revêt une portée historique, marquant un tournant dans le processus de développement du pays et constituant un moment clé pour définir les orientations et objectifs de développement dans une nouvelle phase.

VNA/CVN