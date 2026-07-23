Prendre soin des personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie, un impératif dicté par le cœur

Le 23 juillet, le Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec l'Union des Femmes de Hô Chi Minh-Ville, a organisé une rencontre en l'honneur des familles de martyrs ainsi que des épouses d'invalides de guerre, sous le thème "Hommage à celles qui entretiennent la flamme de la mémoire".

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Étaient présents à cette cérémonie : Van Thị Bạch Tuyết, secrétaire adjointe du Comité municipal du Parti de Hô Chi Minh-Ville ; le général de division Tạ Van Dẹp, membre du Comité permanent du Parti de la ville et directeur adjoint de la Police de Hô Chi Minh-Ville ; le général de division Nguyên Thành Trung, commissaire politique du Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville ; Nguyên Thị Ngọc Xuân, vice-présidente du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville et présidente de l'Union des Femmes de la ville ; Nguyên Thị Tuyết Minh, directrice adjointe de la Commission municipale de la sensibilisation, de la communication et de la mobilisation des masses, ainsi que 168 représentantes, épouses de martyrs et de grands invalides de guerre, particulièrement exemplaires, résidant à Hô Chi Minh-Ville.

À l'occasion du 79ᵉ anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet), Huỳnh Thị Thúy Phuong, vice-présidente de l'Union des femmes de Hô Chi Minh-Ville, a rappelé que derrière chaque soldat tombé au champ d'honneur ou marqué à vie par les séquelles de la guerre se trouvent des femmes qui ont silencieusement consacré leur jeunesse, leur amour et toute leur existence à accompagner leur époux, à prendre soin de lui et à surmonter les immenses pertes léguées par la guerre.

À cette occasion, l'Union des femmes de Hô Chi Minh-Ville a également lancé une série d'activités consacrées à l'éducation aux traditions révolutionnaires, aux visites et au soutien des Mères Héroïnes, des invalides et anciens combattants malades, ainsi que des familles bénéficiaires des politiques de reconnaissance nationale. L'organisation participe également à la Campagne des "500 jours et nuits" visant à intensifier la recherche, le regroupement et l'identification des dépouilles des martyrs, tout en poursuivant des programmes solidaires tels que "Le repas de la reconnaissance" et "Le véhicule de la solidarité".

Prenant la parole lors de la cérémonie, Van Thị Bạch Tuyết, secrétaire adjointe du Comité municipal du Parti, a exprimé sa profonde émotion et son immense respect envers les familles des martyrs, les épouses des grands invalides de guerre et de grands invalides particulièrement lourds, ainsi que l'ensemble des familles des personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie.

Elle a souligné que les acquis remarquables de Hô Chi Minh-Ville sont le fruit des sacrifices immenses consentis, au prix du sang et de la vie, par de nombreuses générations de Vietnamiens pour l'indépendance et la liberté nationales.

Selon elle, l'histoire ne retient pas uniquement les combattants qui ont fait preuve d'un héroïsme exceptionnel jusqu'au sacrifice suprême ; elle rend également hommage aux femmes de l'arrière qui, dans l'ombre, ont assumé toutes les épreuves afin que les soldats puissent accomplir leur devoir en toute sérénité, avant de consacrer leur vie, après la guerre, à accompagner et à soigner les invalides portant à jamais les blessures du conflit.

Van Thị Bạch Tuyết a affirmé que certains sacrifices ne sont inscrits sur aucune décoration et ne peuvent être mesurés ni par le temps ni par les chiffres, mais qu'ils revêtent une valeur inestimable. Ils incarnent une fidélité indéfectible, un amour inconditionnel et un esprit de dévouement silencieux qui perdure toute une vie.

Elle a rappelé que le Comité du Parti, les autorités et la population de Hô Chi Minh-Ville considèrent constamment la prise en charge des personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie comme une responsabilité politique, un devoir moral et, plus encore, un impératif dicté par le cœur. Les actions de reconnaissance envers les héros et martyrs doivent se traduire par une affection sincère, des initiatives concrètes, durables et porteuses d'effets à long terme.

La dirigeante municipale a également salué les efforts de l'Union des femmes de Hô Chi Minh-Ville et du Commandement militaire de la ville, qui maintiennent depuis de nombreuses années ce programme de rencontres de reconnaissance tout en renouvelant sans cesse son contenu et ses modalités afin de renforcer son caractère concret et profondément humaniste.

Pour les années à venir, elle a invité les deux institutions à continuer de jouer un rôle moteur dans la mobilisation des ressources de la société, à renforcer l'efficacité de leurs programmes de coopération, à multiplier les modèles d'assistance efficaces, ainsi qu'à développer les activités de reconnaissance, les actions de soins de santé, le soutien aux moyens de subsistance, la rénovation des maisons de gratitude et l'accompagnement durable des familles bénéficiaires des politiques de reconnaissance nationale.

Parallèlement, elle a souligné la nécessité de poursuivre avec détermination le travail d'éducation aux traditions révolutionnaires, afin de nourrir le patriotisme, la gratitude envers les générations qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie et la fierté nationale, en particulier auprès de la jeunesse.

Texte et photos : Quang Châu - Mạnh Linh/CVN