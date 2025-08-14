Première greffe cœur-poumons réussie au Vietnam pour une patiente en insuffisance multiviscérale

L’Hôpital Viêt Duc a annoncé, le 13 août, avoir réalisé avec succès la première greffe simultanée cœur-poumons au Vietnam, offrant une nouvelle chance de vie à une patiente en insuffisance multiviscérale.

Photo : L’hôpital Viêt Duc/CVN

La receveuse, Trân Nhu Q., 38 ans, souffrait d’une communication interauriculaire avec hypertension pulmonaire sévère, traitée en 2011 par occlusion percutanée. L’absence de suivi régulier a conduit, début 2025, à une dégradation rapide vers un syndrome d’Eisenmenger, une insuffisance cardiaque droite irréversible et une régurgitation tricuspide grave, mettant en jeu son pronostic vital à très court terme.

Face à cette situation critique, l’équipe médicale a indiqué une transplantation simultanée du cœur et des poumons. Dès qu’un donneur compatible a été identifié, un protocole de coordination pluridisciplinaire a été activé, associant cardiologie-thoracique, anesthésie-réanimation, chirurgie, rééducation et nutrition...

L’intervention, d’une durée de sept heures, a nécessité l’assistance d’une circulation extracorporelle pour remplacer temporairement cœur et poumons. Les chirurgiens ont adapté la taille des poumons greffés, choisi de relier les bronches principales plutôt que la trachée afin d’optimiser la perfusion des sutures, et utilisé des techniques de surveillance hémodynamique avancées pour limiter les risques de complications.

Après l’opération, la patiente a bénéficié d’un traitement immunosuppresseur et d’une surveillance rapprochée. Quatre semaines plus tard, son rétablissement s’avère excellent.

Selon le directeur de l’hôpital, le Dr Duong Duc Hung, cette réussite marque une avancée majeure dans la maîtrise des transplantations multiviscérales au Vietnam. Il s’agit d’un jalon important des greffes complexes au Vietnam et ouvrant de nouvelles perspectives thérapeutiques pour les patients en phase terminale de maladies cardio-pulmonaires.

La greffe cœur-poumons est l’une des interventions chirurgicales les plus complexes, avec environ 100 cas réalisés chaque année dans le monde, en raison de la rareté des donneurs, de la difficulté technique et du risque élevé de complications. Dans les pays pionniers comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, les taux de survie à un an varient de 72% à près de 90%.

Cette réussite vietnamienne témoigne du haut niveau d’expertise des équipes médicales nationales et renforce la position du pays dans le domaine des transplantations de pointe à l’échelle internationale.

