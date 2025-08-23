Police populaire du Vietnam : 80 ans de gloire

>> Célébration des 80 ans de la Police populaire et remise de la 5e Étoile d’Or
Les forces de la Police populaire placent toujours au premier plan ce principe fondamental : “Pour la Patrie, oublier sa vie ; servir le peuple, prêtes à se tenir en première ligne sur tous les fronts, partout, pour accomplir toute tâche, en toutes circonstances”. Elles remplissent avec discrétion et excellence les missions qui leur sont confiées, marquant de nombreuses réalisations remarquables et apportant une contribution très importante et significative aux succès et aux acquis globaux du pays.
|La police de Hanoï apprend aux élèves à se protéger de la fumée toxique et à évacuer la salle de classe en cas d’incendie.
|Des policiers antiterroristes effectuent un exercice de camouflage pour s’approcher au plus près de la cible sans être détectés.
|Démonstration de force et de résistance martiale par des policiers mobiles.
|La police montée fait une démo de sauts à travers des cerceaux enflammés.
|L’équipe de secours du ministère de la Police déploie des opérations de sauvetage à Zabuthiri, en banlieue de la capitale Naypyidaw, lors du séisme en mars 2025 au Myanmar.
|Présentation équestre des cadres et soldats du Commandement de la Police mobile autour du lac Hoàn Kiêm (Épée restituée) à Hanoï.
Texte et photos : Phuong Nga-VNA/CVN