Police populaire du Vietnam : 80 ans de gloire

Quatre-vingt années de construction, de combat et de maturation ont affirmé la nature révolutionnaire et la capacité de combat inébranlable de la Police populaire - force armée essentielle et digne de confiance du Parti, de l’État et du peuple.

>> Célébration des 80 ans de la Police populaire et remise de la 5e Étoile d’Or

>> Le président Luong Cuong écrit sur 80 ans de contributions de la Police populaire

>> Le président de l’AN souligne le rôle de la Force policière dans la nouvelle ère

>> La Police populaire du Vietnam, bouclier de la nation et moteur du développement

Les forces de la Police populaire placent toujours au premier plan ce principe fondamental : “Pour la Patrie, oublier sa vie ; servir le peuple, prêtes à se tenir en première ligne sur tous les fronts, partout, pour accomplir toute tâche, en toutes circonstances”. Elles remplissent avec discrétion et excellence les missions qui leur sont confiées, marquant de nombreuses réalisations remarquables et apportant une contribution très importante et significative aux succès et aux acquis globaux du pays.

Texte et photos : Phuong Nga-VNA/CVN