Phu Tho accélère la mise en œuvre des programmes cibles nationaux pour 2026-2030

La province septentrionale de Phu Tho franchit une étape importante dans la mise en œuvre des programmes cibles nationaux pour la période 2026-2030, en passant d’une phase préparatoire rigoureuse à une phase d’exécution coordonnée sur l’ensemble de son territoire.

>> Phu Tho veut attirer une nouvelle génération d’investissements étrangers

>> Vers un pôle touristique majeur : les ambitions de Phu Tho à l’horizon 2030

>> Le Premier ministre appelle Phu Tho à devenir la "capitale industrielle" du Vietnam

Ce déploiement stratégique, qui couvre la construction de la nouvelle ruralité, la réduction durable de la pauvreté ainsi que le développement socio-économique des zones montagneuses peuplées de minorités ethniques, repose sur la mise en place d’un cadre institutionnel, d’une organisation administrative et d’un mécanisme de coordination solides afin de garantir une mise en œuvre uniforme du niveau provincial jusqu’au niveau local.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan institutionnel, jusqu’en juin dernier, la province a parachevé la mise en place de ses comités de pilotage, du niveau provincial aux échelons communaux, tout en professionnalisant son bureau de coordination.

Cet effort structurel s'est accompagné d'un vaste programme de formation et de communication, illustré par l'organisation de près d'une trentaine de sessions de formation ayant bénéficié à plus de 1.900 cadres locaux.

Bien que le budget central alloué pour l’année 2026 s’élève à environ 814 milliards de dôngs (près de 310 millions de dollars), les autorités locales s’emploient encore à lever les premiers obstacles financiers, les taux de décaissement actuels ne dépassant que 7% à 11% selon les programmes.

Les premiers résultats de cette dynamique sont déjà visibles sur le terrain, notamment dans des localités comme la commune montagneuse de Lai Dong, selon Nguyên Nam Cuong, chef adjoint du Bureau de coordination des programmes cibles nationaux de la province de Phu Tho.

Dans cette commune où les minorités ethniques représentent plus de 93% de la population, l’accès universel à l’électricité et à l’eau potable est désormais assuré. Parallèlement, le revenu moyen par habitant a progressé pour atteindre 37,5 millions de dôngs par an, grâce au développement de nombreux projets d’infrastructures et d’actions de soutien aux moyens de subsistance.

Toutefois, le succès à long terme de ces ambitions reste conditionné par la résolution de plusieurs "points d'étranglement" identifiés par les autorités provinciales. Le manque d'expérience de certains cadres face aux nouvelles prérogatives administratives, la persistance d'une mentalité d'assistanat chez une partie de la population et les délais d'allocation des fonds pour la nouvelle période budgétaire constituent les principaux défis à relever. Pour y remédier, le vice-président du Comité populaire provincial, Dinh Công Su, a souligné la nécessité de renforcer la responsabilité des dirigeants locaux, d’intensifier les activités de sensibilisation, de communication et de formation professionnelle.

Photo : VNA/CVN

D’ici fin 2026, Phu Tho s’est fixé plusieurs objectifs socio-économiques importants, notamment réduire son taux de pauvreté global de 2,68% à 2% et reconnaître quatre nouvelles communes comme répondant aux critères de la "Nouvelle ruralité moderne".

La province poursuivra sa politique de réduction de la pauvreté multidimensionnelle, limitera le retour à la pauvreté, augmentera les revenus et garantira un meilleur accès aux services sociaux de base. Ces objectifs constituent le socle sur lequel Phu Tho peut bâtir des changements significatifs en matière de développement rural, améliorer les conditions de vie de ses habitants et transformer son paysage rural en un modèle de développement à la fois moderne, vert et durable.

VNA/CVN