Parti : clôture de la Conférence nationale consacrée à la Résolution du XIVᵉ Congrès

La Conférence nationale consacrée à l’étude et à la mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès du Parti s’est achevée dans l’après-midi du 7 février, après son ouverture le matin même. Elle a appelé l’ensemble des échelons du Parti à transformer rapidement les orientations en actions concrètes et efficaces, afin d’en faire un véritable moteur du développement national.

Photo : VNA/CVN

Dans l’après-midi du 7 février, la Conférence nationale consacrée à l’étude et à la mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès du Parti communiste du Vietnam, organisée par le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central, s’est achevée avec succès après une journée de travail intense, rigoureux et empreint d’un haut sens des responsabilités, ayant permis de mener à bien l’ensemble du programme fixé.

La Conférence a notamment entendu une importante intervention de Tô Lâm, secrétaire général du Parti, qui a défini les orientations et les exigences clés pour la mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès, soulignant la nécessité de transformer les orientations en actions concrètes, les actions en résultats tangibles et les résultats en changements effectifs dans la vie de la population.

Prenant la parole pour répondre aux directives du secrétaire général, Trinh Van Quyêt, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation de masse, a insisté sur l’urgence, pour les comités et organisations du Parti à tous les niveaux, de poursuivre la diffusion et la vulgarisation de la Résolution, tout en renforçant la direction de sa mise en œuvre dans une logique résolument tournée vers l’action.

Dix exposés thématiques

Il a appelé à promouvoir fortement l’autonomie stratégique, la résilience et la confiance, en vue d'une transition nette de la période de l'étude vers celle de la compréhension approfondie, de l’action juste et de l’exécution jusqu’au bout. Il a également souligné l’importance de combiner les méthodes traditionnelles avec les avancées scientifiques, technologiques et la transformation numérique, tout en renforçant le contrôle et la supervision afin d’assurer une efficacité réelle à chaque étape de la mise en œuvre.

Au cours de la Conférence, les délégués ont suivi dix exposés thématiques portant sur les contenus fondamentaux et les nouveautés des documents du XIVᵉ Congrès, couvrant notamment l’expérience de 40 ans de Renouveau, le programme d’action pour la mise en œuvre de la Résolution, la construction du Parti, la stratégie de développement socio-économique, la promotion de la grande union nationale, les nouvelles approches en matière de défense et de sécurité nationales, le développement des relations extérieures dans la nouvelle ère, la vision à long terme du développement du pays, ainsi que le renforcement du contrôle, de la supervision et de la discipline du Parti.

La clôture de la Conférence marque ainsi une étape importante dans le passage de la Résolution du XIVᵉ Congrès à une mise en œuvre concrète, cohérente et efficace, orientée vers des résultats mesurables au service du développement durable du pays.

VNA/CVN