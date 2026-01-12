Ouverture de la 53ᵉ réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale

La 53ᵉ réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) s’est ouverte dans la matinée du 12 janvier à Hanoï.

>> L'Assemblée nationale examine les préoccupations des citoyens sur le commerce en ligne

>> Les priorités du Comité permanent de l’Assemblée nationale pour 2026

>> La 53ᵉ réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale prévue le 12 janvier

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a indiqué qu’il s’agissait de la première réunion de l’année 2026, organisée dans l’atmosphère joyeuse du Nouvel An et à l’approche du Têt traditionnel, du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam ainsi que du 96ᵉ anniversaire de la fondation du Parti.

Selon le plus haut législateur, la 53ᵉ réunion se tient sur une durée d’une demi-journée.

Trân Thanh Mân a précisé que la réunion examinerait et adopterait deux résolutions portant sur certains contenus spécifiques liés à l’organisation de l’appareil et au corps des procureurs du Parquet populaire suprême, ainsi que le rapport sur les requêtes et aspirations des citoyens du mois de décembre 2025.

Après le discours d’ouverture de Trân Thanh Mân, sous la direction du vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyên Khac Dinh, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a donné son avis sur les projets de résolutions concernés et les a adoptés à l’unanimité des membres présents.

VNA/CVN