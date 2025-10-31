Orientations pour la préparation du XIVᵉ Congrès national du Parti

Le 31 octobre, Trân Câm Tu, membre du Politburo et permanent du Secrétariat, a signé et promulgué la Conclusion du Politburo et du Secrétariat sur la situation, les résultats des congrès des organisations du Parti relevant du Comité central pour le mandat 2025-2030 et certaines tâches pour la période à venir (Conclusion N°201-KL/TW).

Selon la Conclusion, lors d’une réunion tenue le 31 octobre, le Politburo et le Secrétariat ont, dans l’ensemble, approuvé le rapport de synthèse sur les congrès des organisations du Parti relevant du Comité central pour le mandat 2025-2030 présenté par la Commission d’organisation du Comité central. Ils ont salué les efforts déployés par les comités du Parti, les organes et les services concernés pour surmonter les difficultés et organiser avec succès les congrès conformément à la Directive N°45-CT/TW du 14 avril 2025 du Politburo.

Le Politburo et le Secrétariat ont demandé aux comités du Parti et organes relevant du Comité central de mettre rapidement en œuvre les travaux post-congrès et de bien préparer le XIVᵉ Congrès national du Parti, en se concentrant sur les principales tâches suivantes.

Accélérer la finalisation et la promulgation des règlements de travail, des programmes d’action au service de la réalisation des résolutions des congrès, et des plans de mise en œuvre des résolutions ; consolider les structures dirigeantes dans un esprit démocratique, objectif et conforme aux procédures, tout en favorisant la solidarité, l’innovation et la créativité dans l’action.

Parachever le cadre institutionnel relatif aux fonctions, missions et structures organisationnelles des organes du système politique afin de promouvoir un développement rapide et durable du pays ; renforcer la décentralisation et la délégation de compétences en lien avec la réforme administrative pour une gouvernance efficace.

Poursuivre la mise en œuvre de la politique visant à nommer 100% des présidents des Comités populaires provinciaux, présidents des Commissions d’inspection et présidents des Tribunaux populaires provinciaux qui ne sont pas originaires de la localité concernée, et achever ce processus avant le 15 décembre 2025.

Renforcer les travaux de communication, d’orientation de l’opinion publique et de protection politique interne ; défendre les secrets d’État et la base idéologique du Parti ; lutter contre les manœuvres, complots et activités hostiles, ainsi que contre les informations fausses et malveillantes, notamment dans le cyberespace.

Se concentrer sur la bonne préparation du XIVᵉ Congrès national du Parti, finaliser les projets de documents à soumettre au 15ᵉ plénum du Parti et préparer le travail de personnel ainsi que les conditions nécessaires à la réussite du Congrès.

Assurer la bonne organisation du bilan des travaux de 2025 et de la mise en œuvre des tâches pour 2026, tout en préparant activement les élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031.

