Ninh Binh, destination choisie par de nombreuses personnes lors du Têt 2024

Selon le Service provincial du tourisme, pendant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt) 2024, Ninh Binh a accueilli près de 600.000 visiteurs, soit 1,5 fois plus qu’au Têt 2023.

Photo : VNA/CVN

Un représentant du Service du tourisme de Ninh Binh a informé que cette province septentrionale avait accueilli plus de 115.000 voyageurs étrangers, soit 3,9 fois plus qu’à la même période de l’année dernière.

Les recettes touristiques totales sont estimées à plus de 700 milliards de dôngs, soit une augmentation de 27,3% en rythme annuel.

Le complexe paysager de Tràng An et la pagode Bái Đính ont figuré parmi les sites touristiques les plus populaires.

VNA/CVN