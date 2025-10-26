Neutralité carbone : le Premier ministre à la 3ᵉ réunion des dirigeants de l’AZEC

Dans le cadre du 47ᵉ Sommet de l’ASEAN et des réunions connexes tenus à Kuala Lumpur (Malaisie), le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé dans l’après-midi du 26 octobre, à la 3ᵉ réunion des dirigeants de la Communauté asiatique zéro émission (Asia Zero Emission Community - AZEC).

L’événement a réuni 11 pays membres : l’Australie, le Japon, le Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.

Lancée en 2023, l’initiative AZEC constitue un mécanisme multilatéral de coopération visant à aider les pays asiatiques à relever trois défis majeurs : garantir la croissance économique, assurer la sécurité énergétique et promouvoir la décarbonation de l’économie, selon le principe "un objectif, plusieurs trajectoires".

Les pays membres ont réaffirmé leur engagement à adopter des feuilles de route diversifiées et adaptées vers la neutralité carbone, en tenant compte des conditions spécifiques, des politiques actuelles et des défis liés à la géographie, à l’économie, à la technologie, aux institutions et à l’équité sociale.

Lors de la séance d’ouverture, la Première ministre japonaise Takaichi Sanae et le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim ont pris la parole. Les dirigeants ont salué les résultats de la 3ᵉ Réunion ministérielle de l’AZEC, tenue le 17 octobre à Kuala Lumpur.

À l’issue de la réunion, les chefs de délégation ont adopté une Déclaration commune, soulignant la nécessité d’accélérer l’action au cours de cette décennie clé, conformément au Plan d’action pour la prochaine décennie approuvé lors de la 2ᵉ réunion des dirigeants de l’AZEC, ainsi qu’aux politiques des pays partenaires.

