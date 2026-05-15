Modi part aux Émirats et en Europe avec des partenariats et la sécurité énergétique en vue

Le Premier ministre indien Narendra Modi arrive vendredi 15 mai aux Émirats arabes unis avant de se rendre dans cinq pays européens, au moment où le pays affronte les conséquences économiques du conflit au Moyen-Orient.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le blocage du détroit d'Ormuz a fait grimper les prix mondiaux du gaz et des carburants, mettant sous pression les économies fortement dépendantes des importations énergétiques du Golfe, dont l'Inde.

Le Premier ministre Modi a appelé la population la semaine dernière à restreindre ses achats d'or et la consommation de carburant, qui nécessitent des devises, face à la chute de la roupie, au plus bas contre le dollar.

Cette tournée traduit également la volonté de New Delhi de diversifier ses partenariats économiques et stratégiques, tout en se positionnant comme un pôle industriel et technologique majeur.

Au cours de cette tournée de six jours, M. Modi se rendra aussi aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège et en Italie.

La visite du Premier ministre permettra d'"approfondir le partenariat de l’Inde avec l'Europe (...) en particulier les liens commerciaux et d’investissement à la lumière du récent accord de libre-échange", a déclaré le ministère indien des Affaires étrangères.

L'Inde et l'UE ont signé en janvier un large accord de libre-échange qualifié de "mère de tous les accords".

Diversifier les partenariats

Vis à vis des pays nordiques, l'Inde veut "se positionner comme un partenaire fiable sur les plans économique, technologique et des énergies propres", a déclaré Anil Wadhwa, ancien ambassadeur indien, notamment en Italie et en Pologne.

M. Modi débute sa tournée vendredi 15 mai aux Émirats arabes unis, où vit une communauté indienne forte de 4,5 millions de personnes.

La région du Golfe est la principale source des importations indiennes de pétrole et de gaz de naturel, et les discussions "se concentreront sur le renforcement de notre sécurité énergétique", a indiqué le ministère indien des Affaires étrangères.

Mais le dirigeant entend également consolider la position de son pays dans cette région.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sécurité énergétique

L'Inde, troisième importateur mondial de pétrole, s'approvisionne habituellement pour environ la moitié de son brut via le détroit d’Ormuz, qui est en grande partie bloqué depuis le début des frappes américano-israéliennes contre l'Iran le 28 février.

"La priorité de l’Inde (...) devrait être de passer d’une relation énergétique classique acheteur-vendeur à un partenariat plus large de sécurité énergétique stratégique", selon M. Singh, avec des accords de livraisons de gaz naturel liquéfié et sur ses réserves stratégiques de pétrole pour limiter les disruptions à l'avenir.

M. Modi se rendra aux Pays-Bas vendredi soir 15 mai, pour la deuxième fois depuis 2017, avec au programme des discussions visant à augmenter les échanges bilatéraux (23,7 milliards d’euros l’an dernier), ainsi que sur la défense, les semi-conducteurs, l’eau, l’agriculture et la santé.

Dimanche 17 mai, M. Modi sera en Suède pour s’adresser à un forum de dirigeants d’entreprises européennes aux côtés de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, avant de se rendre en Norvège le lendemain pour un sommet entre l’Inde et les pays nordiques.

New Delhi, qui dispose d’une base de recherche arctique sur l’île norvégienne de Svalbard, suit de près les conséquences de l’ouverture des routes maritimes liée à la fonte des glaces due au changement climatique pour son trafic.

"L’intérêt de l’Inde pour l’Arctique n’est pas simplement académique, la fonte des glaces a des conséquences directes sur la mousson en Inde et notre sécurité alimentaire", souligne le député indien Shashi Tharoor, dans le quotidien Indian Express.

La dernière étape sera l’Italie, le 19 mai, où M. Modi rencontrera la Première ministre Giorgia Meloni - avec laquelle il entretient une relation étroite.

AFP/VNA/CVN