Mobilisation maximale des forces de sécurité avant le XIVᵉ Congrès national du Parti

À l’approche du XIVᵉ Congrès national du Parti, les forces relevant du Commandement de la garde de la police sont pleinement mobilisées afin d’achever les dernières étapes de préparation et de garantir une sécurité absolue pour cet événement politique majeur.

Le 13 janvier à 19 heures, l’essentiel du plan de sécurité avait été mis en œuvre conformément au calendrier prévu. Les missions restantes se poursuivaient avec un engagement maximal en effectifs, en équipements et en technologies, les officiers et policiers faisant preuve d’un sens aigu de l’urgence, de responsabilité et de rigueur.

Pour les cadres et agents du Commandement de la garde de la police, une priorité s’impose : l’avancement des travaux et le niveau de préparation opérationnelle, avec un objectif constant de sécurité maximale pour le Congrès.

Sur le terrain, les journalistes ont constaté une atmosphère de travail tendue et particulièrement disciplinée au quartier général du Commandement de la garde, au Centre national des conférences (CNC) ainsi que sur de nombreux sites stratégiques liés à l’événement.

Dès 8 heures, en coordination avec les unités du ministère de la Police et de l’Armée, les forces du Commandement de la garde ont procédé à des inspections et à des vérifications approfondies du dispositif de sécurité au mausolée d’Hô Chi Minh et au monument aux Héros et Martyrs de la rue Bac Son, deux sites revêtant une importance politique et historique majeure durant le Congrès.

À 9 heures, au Centre national des conférences, les forces d’intervention spéciale ont déployé leurs formations, leurs véhicules et leurs équipements d’observation à distance autour du périmètre protégé. L’ensemble des scénarios de sécurité avait été minutieusement préparé afin de détecter, neutraliser et contrer rapidement toute menace potentielle. Parallèlement, les équipes du Commandement de la garde de la police assuraient un contrôle strict des accès, tant pour les personnes que pour les véhicules.

Dans l’après-midi, sur le site de la levée des drapeaux du Commandement de la garde, les officiers et policiers du groupe d’intervention spéciale ont poursuivi un entraînement intensif en arts martiaux. Ces exercices visent à maintenir une condition physique optimale, des réflexes aiguisés et une grande capacité d’adaptation en situation réelle.

Les forces ont ensuite pris part à un exercice de protection des événements majeurs et des personnalités nationales, mettant en pratique leurs compétences en matière de prévention des risques, de lutte contre l’incendie et de secours.

À la tombée de la nuit, le rythme de travail est resté soutenu. À 17h30, au Centre national des conférences, les agents du Bureau technique de la sécurité s’activaient à installer et finaliser le système de contrôle d’accès, destiné à réguler les entrées et sorties des personnes et des véhicules en vue de la répétition générale du Congrès.

À 18h30, au quartier général du Commandement de la garde de la police, les équipes techniques poursuivaient les opérations de vérification, de contrôle qualité et de maintenance des équipements de sécurité - de véritables « boucliers silencieux » jouant un rôle crucial dans le dispositif global.

À 19h00, au Centre d’impression et de distribution des insignes et badges du Congrès, les officiers du Bureau de conseils et des opérations de la police travaillaient toujours sans relâche. Ces éléments, en apparence simple, constituent pourtant un maillon essentiel d’un système de sécurité strict et multicouche.

Dans le silence et sous une discipline rigoureuse, chaque officier du Commandement de la garde de la police contribue à garantir une sécurité absolue pour le XIVᵉ Congrès du Parti, animé par le sens du devoir, le dévouement et une conscience politique élevée, à l’image d’un policier en première ligne au service du Parti, de l’État et du peuple.

