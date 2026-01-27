Mise des résolutions en action : le peuple au cœur de toutes les politiques vietnamiennes

Le 26 janvier, les journaux égyptiens Liga Hispano et Elsoot ont publié des articles soulignant que les documents du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) définissent des objectifs de développement stratégiques et profondément humains. Selon ces publications, le principe plaçant "le peuple au centre et en tant que sujet" constitue une avancée majeure dans la gouvernance du pays.

Photo : VNA/CVN

Les deux journaux ont rappelé les grandes réalisations du Vietnam après 40 ans de Renouveau, sous la direction du PCV. Dans un contexte international marqué par des évolutions complexes, les documents du Congrès XIVe poursuivent les orientations des précédents congrès tout en montrant une évolution dans la vision, l’approche et les valeurs du développement.

Liga Hispano et Elsoot ont mis en avant la position constante du Vietnam de considérer le peuple comme à la fois, "le centre, l'objectif, la motivation et la ressource du développement". Cette approche est présentée comme la continuité de la pensée de Hô Chi Minh et de la tradition révolutionnaire du PCV, tout en répondant aux exigences de la nouvelle phase de développement.

Les documents du XIVᵉ Congrès définissent des objectifs de développement à court, moyen et long termes, avec une vision allant jusqu’au milieu du XXIᵉ siècle.

Ils visent un développement rapide et durable, fondé sur la science, la technologie, l’innovation, la transition numérique et la valorisation maximale des ressources humaines. La croissance est appréciée non seulement par son rythme, mais aussi par sa qualité, son efficacité, son caractère inclusif et sa capacité à faire face aux chocs extérieurs. Les textes soulignent également la construction d’une économie indépendante et autonome, associée à une intégration internationale approfondie, ainsi que le développement global de la population vietnamienne et d’une société démocratique, équitable et civilisée.

Selon les articles, l’un des points les plus marquants des documents du XIVe Congrès est l’insistance constante sur le rôle de l’homme vietnamien. Le peuple est à la fois le centre, le sujet, l’objectif et la force motrice de toutes les politiques. Les stratégies et politiques doivent viser l’amélioration de la qualité de vie et le bien-être de la population, avec un accès équitable à l’éducation, à la santé, au logement et à la culture.

Les journaux Liga Hispano et Elsoot précisent que la position selon laquelle "le peuple est la racine" est le fil conducteur de la politique vietnamienne. Dans le cadre du XIVe Congrès, cette pensée se concrétise par la lutte contre la corruption, le renforcement de l'éthique des fonctionnaires et la réduction des écarts de richesse entre les régions.

En conclusion, les médias égyptiens affirment que placer l'humain au centre des préoccupations est en totale adéquation avec les tendances mondiales. Si ces objectifs sont appliqués avec efficacité, ils créeront une base solide pour que le Vietnam réalise son ambition de devenir un pays prospère et heureux dans les décennies à venir.

VNA/CVN