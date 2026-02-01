Mettre en œuvre la Résolution No79 pour viser une croissance à deux chiffres

Le Comité directeur national chargé de la mise en œuvre de la Résolution N°79 du Bureau politique sur le développement de l’économie publique a tenu le 1 er février, sa première réunion, sous la présidence du Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité directeur.

>> Le Bureau politique : affirmer le rôle pionnier de l’économie d’État

>> Des groupes de secteurs bénéficiant le plus de la Résolution 79

>> Résolution 79-NQ/TW : l’économie d’État en rôle moteur pour stimuler le secteur privé

Photo : VNA/CVN

Concluant la réunion, le Premier ministre a souligné que les ministères, secteurs et collectivités locales devaient déployer la Résolution No79 de manière proactive, flexible et adaptée à la réalité, afin de valoriser le rôle de l’économie publique et de contribuer à l’objectif d’une croissance à deux chiffres en 2026 et dans les années suivantes.

Lors de cette première réunion, les participants ont examiné et contribué aux projets clés, notamment le projet de résolution du gouvernement portant sur le Plan d’action pour la mise en œuvre de cette résolution, le projet de résolution de l’Assemblée nationale relatif à certains mécanismes et politiques spécifiques en faveur du développement de l’économie publique, ainsi que le règlement de fonctionnement du Comité directeur, visant à garantir son efficacité et à éviter tout formalisme.

Dans un contexte international marqué par de nombreuses incertitudes et défis, les délégués ont estimé qu’une mise en œuvre efficace de la Résolution No79 revêtait une importance décisive. Celle-ci doit permettre de renforcer le rôle moteur de l’économie publique, de "changer la situation et transformer l’état d’action", contribuant ainsi à stimuler la croissance économique pour la période 2026-2030.

Pour une mise en œuvre cohérente

Le Premier ministre a appelé les ministères, secteurs et collectivités locales à faire preuve d’innovation, à agir avec détermination et à concentrer leurs efforts sur la direction, la gestion et l’exécution des missions assignées. Il a exigé l’élaboration rapide de programmes et de plans d’action concrets, fondés sur le Plan d’action du gouvernement, avec des objectifs, des feuilles de route et des responsabilités clairement définis.

Il a également insisté sur l’importance du travail d’information et de communication afin de diffuser largement le contenu de la résolution, de renforcer le consensus social et d’assurer une mise en œuvre cohérente à tous les niveaux.

Selon le Premier ministre, les textes d’application doivent répondre à l’exigence de la "quintuple transformation" des ressources publiques : optimisation des ressources, gouvernance intelligente, harmonisation des intérêts entre l’État, la population et les entreprises, transition verte et transformation numérique. La mise en œuvre doit respecter le principe des "six clartés" : clarté des responsables, des missions, des délais, des responsabilités, des compétences et des résultats attendus.

Photo : VNA/CVN

S’agissant du projet de résolution de l’Assemblée nationale, Pham Minh Chinh a souligné la nécessité d’institutionnaliser pleinement les orientations du Parti sur le développement de l’économie publique. Le texte doit lever les obstacles entravant l’accès aux ressources publiques, attirer et valoriser les talents, clarifier les rôles respectifs de l’État et du marché, et élargir les partenariats public-privé, l’État jouant un rôle de pilotage et d’orientation.

Le Premier ministre a chargé le Bureau du gouvernement de recueillir les avis et de finaliser le communiqué de conclusion de la réunion. Il a également demandé la publication des projets de résolutions afin de consulter la population, les experts et les praticiens. Les ministères et secteurs concernés sont appelés à accélérer la finalisation des cadres juridiques et des politiques relevant de leurs compétences.

Pham Minh Chinh a réaffirmé que l’esprit directeur consistait à institutionnaliser et à déployer la résolution de manière rapide, efficace et adaptée à la réalité, afin de renforcer le rôle de l’économie publique et de contribuer durablement à l’objectif d’une croissance à deux chiffres en 2026 et au-delà.

VNA/CVN