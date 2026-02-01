Message de vœux du Têt du Cheval 2026 du président Luong Cuong

À l’occasion du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, au moment sacré du passage entre l’année ancienne et la nouvelle, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le président Luong Cuong adresse un message de vœux du Têt aux compatriotes, aux camarades et aux soldats de tout le pays, ainsi qu’à la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger.

Photo : VNA/CVN

L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) présente respectueusement l’intégralité du message de vœux du Têt du président :

“Chers compatriotes, camarades, soldats de tout le pays et compatriotes résidant à l’étranger,

Le Printemps “Bính Ngọ” (Cheval) 2026 est arrivé. En ce moment de transition entre l’année ancienne et la nouvelle, je vous adresse, chers compatriotes, camarades, soldats de tout le pays et compatriotes résidant à l’étranger, mes vœux les plus chaleureux de paix, de santé et de bonheur pour la nouvelle année. J’adresse également au peuple et aux amis internationaux mes meilleurs vœux, souhaitant une nouvelle année de paix, de bonheur et de développement partagé.

En l’année “Ất Tỵ” (Serpent) 2025, notre pays a parcouru une étape marquée par de nombreux événements importants, d’une signification particulière, et a obtenu de nombreuses réalisations dont nous pouvons être très fiers ; cependant, ce fut aussi une année au cours de laquelle notre pays a dû faire face à de très nombreuses difficultés et épreuves, dans un contexte de mutations rapides, complexes et imprévisibles de la situation mondiale et régionale, ainsi que de catastrophes naturelles sévères ayant causé de lourdes pertes et laissé beaucoup de douleur et de deuil parmi nos compatriotes.

Grâce à un courage indéfectible et à une volonté d’autonomie et d’autosuffisance, l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée a fait preuve d’unité et de solidarité, mobilisant la force de la grande union nationale et le soutien des amis internationaux. Nous avons accompli l’ensemble des principaux objectifs fixés, avec de nombreuses avancées remarquables : l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale ont été préservées ; l’environnement de paix maintenu ; la croissance économique figure parmi les plus élevées au monde, faisant du pays un État à revenu intermédiaire supérieur ; la protection sociale a été prise en charge avec attention ; la stabilité politique et sociale assurée ; la défense et la sécurité consolidées et renforcées ; les relations extérieures et l’intégration internationale intensifiées, la position et le prestige du Vietnam continuant de s’élever sur la scène internationale, créant une base importante pour l’entrée du pays dans une nouvelle ère de développement.

En entrant dans la nouvelle année “Bính Ngọ" 2026 – première année de mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti – forts de notre tradition de patriotisme ardent, de l’esprit d’unité, de la volonté résiliente et de l’aspiration vigoureuse à progresser, l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée continuera à se rassembler, à agir de concert, à saisir toutes les opportunités et perspectives favorables, à surmonter toutes les difficultés et tous les défis, à promouvoir puissamment l’esprit de confiance, d’autonomie, d’indépendance, d’autosuffisance et de fierté nationale, à innover sans cesse et à agir avec détermination pour concrétiser avec succès l’objectif de bâtir un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, prospère, florissant, civilisé et heureux.

Dans la joie d’accueillir le nouveau printemps, je souhaite une nouvelle fois à nos compatriotes, camarades et soldats de tout le pays, ainsi qu’à nos compatriotes résidant à l’étranger, de nouveaux succès et de nouvelles victoires au cours de l’année à venir ; que notre nation et notre peuple soient toujours plus prospères et jouissent d’une vie d’aisance, de liberté et de bonheur.

Salutations fraternelles et détermination à la victoire !''.

VNA/CVN