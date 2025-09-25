Main-d’œuvre vietnamienne : communauté étrangère dans le Sud-Est de la R. de Corée

Le Bureau national des statistiques de la République de Corée (KOSTAT) a publié, le 24 septembre, des données indiquant que les ressortissants étrangers vivant et travaillant dans le Sud-Est du pays perçoivent un revenu annuel moyen d’environ 30 millions de wons (soit environ 21.400 dollars). Parmi les différentes nationalités, les travailleurs vietnamiens constituent le groupe le plus important, confirmant leur rôle clé dans les industries lourdes de la région.

La région Sud-Est de la République de Corée, qui comprend les villes de Busan, Ulsan et la province du Gyeongsang du Sud, abrite actuellement environ 215.000 étrangers. Les travailleurs vietnamiens représentent la proportion la plus élevée avec 22,2%.

Photo: VNA/CVN

Près de 60% des étrangers sont employés dans les secteurs de la fabrication et de l’exploitation minière, avec des revenus moyens relativement élevés.

Malgré des difficultés telles que la barrière linguistique pour 37,4% des travailleurs et la solitude pour 17%, la majorité se déclare satisfaite de son emploi (75,2%) et de sa vie en République de Corée (83,2%) en 2024.

La présence et la contribution des communautés étrangères, notamment vietnamienne, sont ainsi devenues des atouts indispensables au développement économique de la région.

VNA/CVN