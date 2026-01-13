Lutter contre la désinformation malveillante pour préserver le "cœur" du Parti

À l'approche et pendant la tenue du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, les forces hostiles redoublent d'efforts et recourent à tous les moyens afin de "distiller le poison" dans le travail de préparation du personnel et d'ébranler le bloc de grande union du Parti.

Photo : VNA/CVN

Lorsque le travail du personnel constitue la tâche la plus cruciale, en particulier lors du Congrès du Parti, la solidarité représente quant à elle la force vitale du Parti : une question de survie, le véritable "cœur" de la révolution vietnamienne. En s'attaquant au travail de préparation du personnel, les forces hostiles ne cherchent pas seulement à nuire à la réputation de certains cadres. Leur objectif ultime est de saper la cohésion au sein des rangs des membres et des dirigeants du Parti, de briser la cohésion interne et d'affaiblir le lien indéfectible entre le Parti, l'armée et le peuple.

En diffusant de fausses informations et de demi-vérités concernant les nominations de personnel en amont du Congrès, des individus qui refusent d'accepter l'évolution du pays poursuivent une stratégie à double objectif : semer la confusion, nourrir le doute et les perceptions négatives autour des questions de personnel, tout en cherchant à créer des divisions internes au sein du Parti.

Le fait de susciter des réactions psychologiques au sein de communautés distinctes en exploitant l'origine régionale des cadres "inscrits dans les plans de préparation du Congrès" apparaît aujourd'hui comme une méthode dépassée et peu efficace.

Aujourd'hui, ceux qui cherchent à perturber et à saper le congrès adoptent une nouvelle "tendance" consistant à lancer des écrans de fumée pour manipuler les émotions de certains groupes, en exploitant l'"origine professionnelle" des hauts responsables du Parti et de l'État. Le terme "tendance" désigne une mode passagère en ligne. Cette "mode" consiste à opposer un secteur à un autre, à renforcer l'influence des fonctionnaires de tel ou tel domaine tout en dénigrant la réputation des dirigeants d'un autre secteur, et ainsi de suite.

Des propos du type "tel dirigeant est compétent, mais je préfère tel autre" deviennent ainsi des outils de guidage de l'opinion à la veille du Congrès, dissimulés sous le vernis de prétendues "contributions au Parti". Quant aux affirmations selon lesquelles il existerait des "informations internes sur l'affection des plus hauts postes", elles relèvent, si elles ne sont pas de simples manœuvres de perturbation sur les réseaux sociaux, de discours relevant de la pure affabulation, voire de la paranoïa.

Ces jours-ci, les forces hostiles tentent de jeter une ombre sur les liens étroits qui unissent ce que l'on a décrit comme "les deux bras" du peuple, du Parti, du gouvernement et de la dictature prolétarienne. Lors de la cérémonie marquant la fondation de la Force armée de Police populaire (devenue depuis le Commandement des gardes-frontières), le 3 mars 1959, le Président Ho Chi Minh employa des termes d'une simplicité remarquable, mais d'une profonde signification : "deux bras", pour désigner l'Armée populaire du Vietnam et la Police populaire.

Les adversaires du pays cherchent aujourd'hui à affaiblir ces deux piliers, espérant que "le bras gauche s'éloignera du bras droit".

Concernant leurs fonctions respectives, l'Armée protège la Patrie, tandis que la Police maintient l'ordre public et protège le système politique et le peuple. Ces deux forces essentielles travaillent en étroite coordination et, de concert avec l'ensemble du Parti et de la population, œuvrent à la réalisation de l'objectif commun d'une nation pacifique.

La politique du Parti en matière de défense et de sécurité nationales est clairement définie dans la résolution du XIIIᵉ Congrès national du Parti : "Sauvegarder fermement l'indépendance nationale, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale ; protéger le Parti, l'État, le peuple, le régime socialiste, la culture nationale et les intérêts nationaux ; maintenir un climat de paix, la stabilité politique, la sécurité nationale et la sécurité humaine ; et bâtir une société ordonnée, disciplinée, sûre et saine, propice au développement national selon les orientations socialistes".

Un élément clé de la mission inclusive de "stabilité politique", telle que définie dans les documents du XIIIᵉ Congrès, consiste à garantir le succès du XIVᵉ Congrès national du Parti et à créer un climat serein et sûr permettant à ce dernier de désigner, parmi plus de cinq millions de membres, les représentants les plus éminents aux postes clés de l'appareil du Parti pour la période 2026-2030.

Il est révélateur que parmi les slogans officiels du XIVᵉ Congrès figure la phrase : "Solidarité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement !". La démocratie, la discipline, l'innovation et le développement sont des objectifs essentiels et indispensables. Cependant, la solidarité prime.

Par conséquent, l'attention portée au prochain congrès et au travail sur le personnel du Parti doit aller de pair avec la responsabilité de préserver l'unité interne du Parti. L'expression la plus fondamentale et concrète de cette responsabilité est de s'abstenir de diffuser des contenus malveillants ou des rumeurs non vérifiées sur les réseaux sociaux.

