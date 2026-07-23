L'UNESCO valide la restauration du cœur de la Citadelle de Thang Long

Le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a officiellement adopté la décision 48 COM 7B.25 sur la vision de conservation et de restauration du secteur central de la Citadelle impériale de Thang Long.

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Photo: VNA/CVN

Lors de sa 48e session, tenue à Busan (République de Corée), jeudi 23 juillet, le président du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, Lee Byong Hyun, a officiellement adopté la décision 48 COM 7B.25 portant sur la vision de conservation et de restauration du secteur central de la Citadelle impériale de Thang Long.

Le Comité a salué le respect par le Vietnam de l'ensemble de ses engagements depuis l'inscription du site au patrimoine mondial en 2010, ainsi que la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité et les experts internationaux. Il a également souligné les progrès accomplis dans la valorisation de ce patrimoine en tant qu'espace historique, culturel et social, devenu un lieu d'échanges et de transmission pour les habitants de Hanoï et l'ensemble de la population vietnamienne.

Le Comité a également salué la vision du Vietnam pour le site patrimonial, élément essentiel de la proposition de restauration du palais Kinh Thiên, conformément à la vision approuvée par le Comité du patrimoine mondial.

S'exprimant depuis le centre de conférence, le vice-ministre des Affaires étrangères et président de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, Ngô Lê Van, a souligné l'importance stratégique de ce dossier. Il a rappelé que les membres du Comité ont loué le sérieux et la responsabilité de l'État vietnamien dans sa collaboration étroite avec le Centre du patrimoine mondial et le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), ainsi que dans le respect des dispositions de la Convention du patrimoine mondial, des engagements du Vietnam et la promotion de la valeur universelle exceptionnelle du site.

Selon lui, ce résultat est le fruit d'une coordination étroite entre les ministères concernés, les autorités de Hanoï et les experts nationaux et internationaux.

Le directeur du Centre du patrimoine mondial, Lazare Eloundou Assomo, a souligné l’importance de ce dossier non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour le monde entier, affirmant qu’il s’agit d’un véritable modèle de coopération entre un État membre et l’UNESCO et ses instances consultatives, d’un modèle de préservation du patrimoine pour d'autres pays, ouvrant de nouvelles perspectives pour la conservation du patrimoine à l'échelle globale.

Photo : VNA/CVN

Symbole de la nation et centre du pouvoir politique pendant plus de treize siècles, la Citadelle impériale de Thang Long s'apprête ainsi à franchir une nouvelle étape dans la restauration de son secteur central. Ce projet ouvrira la voie à la poursuite des travaux de restauration et de mise en valeur du site. Il contribuera également à reconstituer une partie essentielle de l'histoire nationale, à raviver la mémoire de plus d'un millénaire d'histoire et à renforcer la fierté des générations présentes et futures envers leurs racines.

La citadelle impériale de Thang Long est un complexe de bâtiments impériaux historiques construit pour la première fois en 1011 sous le règne du roi Ly Thai Tô de la dynastie des Ly (1009-1225).

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Reconnu comme l'un des 10 sites nationaux spéciaux par le Premier ministre en 2009, ce lieu a par la suite obtenu la prestigieuse distinction d'être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010. Ses valeurs universelles, reconnues par l'UNESCO, se manifestent à travers sa longévité historique, son rôle continu en tant que siège du pouvoir et son patrimoine culturel stratifié.

En marge des travaux de cette session, le vice-ministre Ngô Lê Van a mené une série de séances de travail avec les dirigeants de l'UNESCO, de l'ICOMOS et de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Photo : VNA/CVN

Au cours de ces échanges, les instances internationales ont réitéré leur appréciation la bonne coopération et les contributions importantes et efficaces du Vietnam au sein des mécanismes de gouvernance de l'organisation. Elles se sont félicitées du sérieux, du sens des responsabilités et du professionnalisme dont fait preuve le Vietnam dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, la préservation et la promotion de la valeur des sites du patrimoine mondial.

Elles ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur accompagnement technique et scientifique afin de soutenir la mise en œuvre des grandes orientations du Vietnam en matière de développement culturel. Elles ont également salué l'organisation prochaine, à Hanoï, en septembre 2026, du Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l'authenticité.

La vice-présidente du Comité populaire de Hanoï, Vu Thu Hà, a exprimé sa profonde gratitude à l'UNESCO et à l'ICOMOS pour leur collaboration et leur soutien dans l'élaboration du dossier de préservation du patrimoine de la Citadelle impériale de Thang Long. Elle a souligné l'importance d'un dialogue constructif et d'une confiance mutuelle, et a souhaité poursuivre une étroite coopération avec l'ICOMOS pour la promotion du patrimoine.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, les représentants des villes de Haï Phong et de la province de Quang Ninh ont réaffirmé leur engagement en faveur de la préservation des grands sites patrimoniaux interprovinciaux, notamment la baie de Ha Long - archipel de Cat Bà et le complexe Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son - Kiêp Bac. Ils se sont engagés à appliquer strictement les recommandations de l'UNESCO et à poursuivre leur coopération avec l'ICOMOS et l'UICN afin d'assurer un équilibre durable entre préservation du patrimoine et développement socio-économique.

La 48e session du Comité du patrimoine mondial se poursuivra jusqu'au 29 juillet, avec l'examen de 33 nouvelles candidatures à l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial et de près de 180 dossiers relatifs à l'état de conservation des sites déjà inscrits.

VNA/CVN