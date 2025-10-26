Lôc Yên, un écrin de sérénité au cœur de Dà Nang

L’ancien village de Lôc Yên, dans la commune de Thanh Binh, ville de Dà Nang (Centre), s’adosse à la montagne et donne sur des rizières verdoyantes. Il conserve parfaitement l’équilibre entre la nature et la vie humaine, offrant un paysage calme et authentique, à la fois simple et plein de charme.

Photo : CTV/CVN

L’ancien village de Lôc Yên a été fondé et développé aux XVe et XVIe siècles, avec des maisons en bois, des ruelles en pierre et des vergers verdoyants. D’une superficie de plus de 279 ha, il a été classé vestige national en septembre 2019 et est devenu l’un des quatre plus beaux anciens villages du Vietnam. Il mérite d’être une destination pour ceux qui souhaitent retrouver les souvenirs d’antan.

Une grande valeur esthétique et historique

Son point fort réside dans un ensemble de huit maisons anciennes, construites en bois de jacquier, chacune comprenant trois pièces et deux ailes, et datant de 100 à 150 ans. Ces bâtisses possèdent une grande valeur à la fois esthétique et historique.

Lôc Yên est un joyau unique caché du Centre. Les anciennes maisons, les ruelles, les jardins, les rizières, les collines, les ruisseaux et les clôtures en pierre créent un ensemble d’une beauté sans pareille.

Dans cet espace, se mêlent des ruelles pavées couvertes de mousse, des haies de théiers luxuriantes et des vergers abondants. En flânant dans le village, les visiteurs ressentent aisément le rythme de vie paisible, la propreté et le soin que les habitants ont su préserver au fil des générations.

Photo : CTV/CVN

Lôc Yên séduit non seulement par ses paysages mais aussi par les souvenirs qu’il évoque. En le visitant, les touristes comprennent pourquoi il figure parmi les plus beaux du pays. Des maisons centenaires aux chemins du village, en passant par les vergers… tout semble sorti d’un tableau.

Les visiteurs peuvent également déguster les fruits du verger, respirer l’air pur et savourer un moment de ralentissement dans le tumulte de la vie moderne. C’est cette simplicité et cette authenticité qui font de Lôc Yên une destination attrayante, où chacun souhaite s’arrêter au moins une fois pour ressentir pleinement la beauté de la campagne vietnamienne.

Un espace rural authentique

Se promener dans le village est une expérience agréable. Ses habitants sont particulièrement soucieux de l’hygiène environnementale, ce qui rend le paysage propre et paisible. Les visiteurs admirent de nombreuses maisons âgées nichées le long des ruelles pavées, sous les feuillages verdoyants, créant une atmosphère sereine. Chaque détail architectural reflète une simplicité empreinte d’esthétique.

Ce village ancien constitue un refuge parfait pour ceux qui désirent fuir momen-tanément l’agitation de la ville. Lôc Yên est réputé comme l’une des destinations touristiques les plus séduisantes de la commune de Thanh Binh.

Ce lieu incarne des valeurs fortes de préservation du patrimoine culturel, de respect de la nature et de simplicité de la vie traditionnelle, faisant de chaque visite une expérience enrichissante et apaisante.

Nguyên Thành/CVN