Lô Lô Chai, une adresse coup de cœur à Tuyên Quang

Situé au pied de la tour du drapeau de Lung Cú, point le plus septentrional du pays, le village de Lô Lô Chai, dans la commune de Lung Cú, province de Tuyên Quang (Nord), s’élève à environ 1 470 m d’altitude. Il compte 120 foyers, majoritairement issus de l’ethnie Lô Lô.

Photo : VNA/CVN

Près de la moitié des habitants vivent aujourd’hui du tourisme. Les autres ménages se consacrent principalement à la culture du maïs et du riz, à la distillation de l’alcool traditionnel, et occupent ces terres de manière sédentaire depuis près de 800 ans.

Photo : VNA/CVN

Le 17 octobre 2025, à Huzhou (Chine), Lô Lô Chai a été distingué par l’Organisation mondiale du tourisme (UN Tourism) comme “Meilleur village touristique du monde 2025”, après avoir été sélectionné parmi 270 candidatures provenant de 65 États membres.

Photo : VNA/CVN

Les habitations en torchis compacté, appelées maisons trinh tuong, affichent pour certaines plus de deux siècles d’existence. Le tourisme y a débuté en 2011. Sur les 37 maisons anciennes du village, 28 ont été transformées en homestays. Chacune d’elles est aménagée dans le respect de l’architecture traditionnelle, avec de vastes espaces communs et des installations sanitaires soignées. De nombreux objets anciens reflétant la culture Lô Lô y sont également exposés.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Des murets de pierres sèches, montés à la main, ceinturent les habitations. Chaque foyer dispose d’un potager destiné aux besoins du quotidien. À l’aube comme au crépuscule, une brume blanche descend sur le hameau, enveloppant les toits d’un voile humide et frais, conférant au village une atmosphère à la fois paisible et hors du temps.

Phuong Nga/CVN