Lô Lô Chai, une adresse coup de cœur à Tuyên Quang

|Les visiteurs apprécient le climat tempéré, les paysages superbes et l’accueil chaleureux des habitants de Lô Lô Chai.
|Photo : VNA/CVN
Près de la moitié des habitants vivent aujourd’hui du tourisme. Les autres ménages se consacrent principalement à la culture du maïs et du riz, à la distillation de l’alcool traditionnel, et occupent ces terres de manière sédentaire depuis près de 800 ans.
|Les maisons se distinguent par leurs murs en torchis compacté et leurs toitures à deux pentes couvertes de tuiles en terre cuite.
|Photo : VNA/CVN
Le 17 octobre 2025, à Huzhou (Chine), Lô Lô Chai a été distingué par l’Organisation mondiale du tourisme (UN Tourism) comme “Meilleur village touristique du monde 2025”, après avoir été sélectionné parmi 270 candidatures provenant de 65 États membres.
|Vue sur la tour du drapeau de Lung Cú depuis le jardin d’une maison du village.
|Photo : VNA/CVN
Les habitations en torchis compacté, appelées maisons trinh tuong, affichent pour certaines plus de deux siècles d’existence. Le tourisme y a débuté en 2011. Sur les 37 maisons anciennes du village, 28 ont été transformées en homestays. Chacune d’elles est aménagée dans le respect de l’architecture traditionnelle, avec de vastes espaces communs et des installations sanitaires soignées. De nombreux objets anciens reflétant la culture Lô Lô y sont également exposés.
|Lô Lô Chai, élu meilleur village touristique 2025 par l’Organisation mondiale du tourisme.
|Photo : VNA/CVN
|Des femmes Lô Lô brodent avec minutie des étoffes traditionnelles, perpétuant un savoir-faire ancestral.
|Photo : VNA/CVN
|Un lieu où la culture Lô Lô s’exprime dans toute sa splendeur.
|Photo : VNA/CVN
Des murets de pierres sèches, montés à la main, ceinturent les habitations. Chaque foyer dispose d’un potager destiné aux besoins du quotidien. À l’aube comme au crépuscule, une brume blanche descend sur le hameau, enveloppant les toits d’un voile humide et frais, conférant au village une atmosphère à la fois paisible et hors du temps.
