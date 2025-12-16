L’image du Vietnam et de Hô Chi Minh au 33ᵉ Congrès du Parti communiste d’Uruguay

Lors du 33ᵉ Congrès national du Parti communiste d’Uruguay (PCU), tenu à Montevideo du 12 au 14 décembre, l’image du Président Hô Chi Minh et du Vietnam a été imprimée sur les bulletins de vote.

Les bulletins utilisés lors du Congrès comprenaient trois modèles illustrés par des affiches représentant le Président Hô Chi Minh et un autre portant une affiche montrant le peuple vietnamien engagé dans la production pendant la période de résistance contre l’agression étrangère, accompagnées des mentions "80 ans de la Fête nationale du Vietnam" et "33ᵉ Congrès national du Parti communiste d’Uruguay (PCU)".

Gabriel Mazzarovich, membre du Comité central élu au 33ᵉ Congrès, a souligné que ce Congrès se tenait dans l’année marquant le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, ce qui lui conférait une signification politique particulière. Il a affirmé que le Parti communiste d’Uruguay attachait une grande importance à l’impression de l’image du Président Hô Chi Minh et du Vietnam sur les bulletins de vote du Congrès, un événement politique majeur, rappelant que le Président Hô Chi Minh et le Vietnam demeuraient un modèle révolutionnaire pour les communistes uruguayens.

Avant la tenue du Congrès, le Parti communiste d’Uruguay avait également organisé la cérémonie de lancement d’une sélection de textes du Président Hô Chi Minh, visant à honorer l’héritage idéologique et l’esprit de solidarité internationale du grand leader vietnamien, ainsi que les liens historiques étroits entre les peuples des deux pays.

La 33ᵉ édition du Congrès du Parti communiste d’Uruguay s’est achevée avec succès le 14 décembre, avec l’élection de 60 membres titulaires et de 30 membres suppléants du Comité central.

