L’Hôpital de campagne de niveau 2 N°6 accomplit sa mission onusienne au Soudan du Sud

Le soir du 26 septembre, le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, relevant du ministère de la Défense, a organisé une cérémonie d’accueil du personnel de l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°6 (FHL 2.6), revenus du Soudan du Sud après avoir achevé leur mission de maintien de la paix des Nations unies.

L’avion de transport militaire C-17 de Royal Australian Air Force a atterri à Hanoï avec 49 membres de l'hôpital. Deux personnes restent sur le terrain pour poursuivre leur mission au sein de l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°7, tandis que 12 autres rentreront au Vietnam après la passation des responsabilités.

Déployé le 26 septembre 2024 à la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (UNMISS), l’hôpital comprenait 63 membres répartis en plusieurs départements. En 12 mois, l’équipe a traité 2.650 patients, un chiffre record par rapport aux précédents contingents. Plus de 90 patients ont été hospitalisés, 33 interventions chirurgicales ont été réalisées avec succès, y compris des cas complexes.

Le taux d’évacuation vers des structures médicales supérieures est resté inférieur à 0,1%, bien en dessous de la moyenne de la mission (2%), témoignant de la capacité professionnelle et de l’autonomie de l’unité. Parallèlement, l’hôpital a activement mis en œuvre des mesures de prévention contre les maladies infectieuses, assurant un environnement sûr pour tous.

Le général de brigade Pham Manh Thang, directeur du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, a vivement félicité le personnel pour son esprit de responsabilité, de solidarité et sa capacité à surmonter les difficultés. Il a affirmé que l’hôpital était l’unité la plus performante jamais déployée par le Vietnam dans une mission onusienne.

Il a appelé à bien clôturer la mission, partager les expériences, et se préparer à de nouvelles tâches confiées par le ministère de la Défense, dans l’esprit de discipline, de professionnalisme et de dévouement au service de la paix mondiale.

