Hô Chi Minh-Ville

L’exposition "Maison de Lumière" célèbre des chefs-d’œuvre vietnamiens et mondiaux

L’exposition intitulée "Maison de Lumière" a officiellement ouvert ses portes le 21 avril à la Maison traditionnelle révolutionnaire, située dans le quartier de Vung Tau à Hô Chi Minh-Ville.

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Cet événement culturel d’envergure réunit près de 100 chefs-d’œuvre picturaux, offrant au public un panorama exceptionnel mêlant grandes signatures de l’histoire de l’art mondial et figures emblématiques de la scène artistique vietnamienne.

Photo: VNA/CVN

L’exposition met notamment à l’honneur des œuvres majeures de maîtres universels tels que Léonard de Vinci, Michel-Ange, Rembrandt, Vincent van Gogh, Claude Monet et Pablo Picasso. L’originalité de cette manifestation réside dans le dialogue établi entre ces icônes internationales et les créations d’artistes issus de l’École des Beaux-Arts de l’Indochine.

Lors du vernissage, Nguyen Quoc Huy, directeur adjoint du Département de la culture de base, de la famille et des bibliothèques auprès du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a souligné que cet événement vise non seulement à célébrer la culture nationale, mais affirme également la valeur créative des artistes vietnamiens. Un espace de choix est consacré à la présentation d'œuvres de peintres vietnamiens, créant ainsi un dialogue entre l'excellence artistique vietnamienne et internationale.

De son côté, Tran Thi Bich Van, vice-présidente du Comité populaire du quartier de Vung Tau, a indiqué que la localité s’oriente résolument vers le développement du tourisme et des services. Elle ambitionne ainsi de construire un espace culturel ouvert, propice au partage des émotions et à la diffusion de l’art, tout en favorisant un développement harmonieux entre économie et culture.

L’exposition "Maison de Lumière" se tiendra jusqu’au 25 mai 2026.

VNA/CVN